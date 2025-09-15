Sarà la prima volta che questo strumento, così carico di storia e di emozione, verrà suonato in esclusiva mondiale all'interno del Padiglione Italia, creando un ponte emotivo e musicale tra Italia, Argentina e Giappone.

A rendere unico questo appuntamento sarà la presenza straordinaria del bandoneon originale appartenuto ad Astor Piazzolla, strumento simbolico e iconico della musica argentina, donato per l’occasione da Laura Escalada Piazzolla, presidente della Fundación Piazzolla e vedova del Maestro.

Il Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Catanzaro) sarà protagonista di una serie di appuntamenti straordinari dal 16 al 19 settembre 2025, presso il Teatro e la Piazza del Padiglione Italia all' EXPO 2025 di Osaka. In particolare, il 17 settembre si terrà uno degli eventi più significativi dell’intera manifestazione: il concerto “Duettango”, con il Maestro Filippo Arlia, pianista e direttore d’orchestra tra i più apprezzati della sua generazione.

Dal 16 al 19 settembre tra musica, lirica e cultura internazionale – Evento speciale il 17 settembre con Filippo Arlia e il bandoneon originale di Piazzolla

Il concerto del 17 settembre vedrà sul palco, insieme a Filippo Arlia al pianoforte, Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, Andrea Timpanaro al violino, Marco Acquarelli alla chitarra elettrica, Andrea Piccioni ai tamburi a cornice e Filippo Garruba ai synth pad. Un ensemble d’eccezione, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra tango, jazz e tradizione colta.

Nella letteratura musicale di Astor Piazzolla, il pianoforte ha spesso avuto un ruolo secondario, inserito come nobile comprimario all’interno di formazioni più ampie (sestetti o quartetti), mentre il bandoneon dialogava principalmente con il violino.

L’idea artistica di Duettango nasce dalla volontà di esplorare una combinazione inedita e affascinante: pianoforte e bandoneon, due strumenti che, pur nella loro apparente distanza, trovano un equilibrio nuovo e profondo.

Parallelamente, dal 16 al 19 settembre, saranno protagonisti anche gli studenti delle classi di canto lirico del Conservatorio “Tchaikovsky”, che si esibiranno con una selezione di arie tratte dal grande repertorio dell’opera lirica italiana. Un omaggio alla tradizione melodica nazionale e alla scuola di belcanto, che sarà protagonista nel cuore del Padiglione Italia.

Il progetto Duettango e Lirica, selezionato e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito dell’Avviso n. 18/2024, è una delle 12 proposte italiane scelte per rappresentare l’eccellenza dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) all’Esposizione Universale.

L’Expo 2025 di Osaka, che si sta svolgendo sull’isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, ha per tema “Designing Future Society for Our Lives” – “Progettare la società futura per le nostre vite”. Un invito rivolto alla comunità internazionale a proporre idee, cultura e innovazione per costruire un mondo più sostenibile e umano.

L’Italia è presente con un proprio Padiglione progettato dall’architetto Mario Cucinella, ispirato alla Città Ideale del Rinascimento. Il teatro, i portici, la piazza e il giardino all’italiana rappresenteranno luoghi simbolici della nostra identità culturale e sociale.

La partecipazione italiana all’Expo sarà un’opportunità straordinaria per promuovere il sistema Paese e il Made in Italy nell’area Asia-Pacifico, attraverso eventi di altissimo livello artistico e scientifico, espressione dell’eccellenza accademica, tecnologica e creativa italiana.

Il Conservatorio Tchaikovsky, con il Maestro Filippo Arlia, rappresenterà dunque l’Italia nel mondo, portando in scena un progetto musicale di forte impatto emotivo e culturale, capace di unire le radici della tradizione con l’innovazione, e di parlare un linguaggio universale: quello della grande musica.

APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Dal 16 al 19 settembre 2025 – Conservatorio “Tchaikovsky” al Padiglione Italia – EXPO 2025 Osaka

Esibizione degli studenti delle classi di canto lirico con celebri arie del repertorio operistico italiano.

17 settembre ore 18,00 – Concerto DUETTANGO

Evento speciale con il bandoneon originale di Piazzolla

Con: Filippo Arlia (pianoforte) Cesare Chiacchiaretta (bandoneon), Andrea Timpanaro (violino), Marco Acquarelli (chitarra elettrica), Andrea Piccioni (tamburi a cornice), Filippo Garruba (synth pad)