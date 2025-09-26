E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

Era ricoverato al policlinico di Milano per un’emorragia cerebrale. A darne notizia, la famiglia. Nato a Palermo nel 1943, all’anagrafe viene registrato come Cristiano Gaetano Rossi. Fu Mina, all’inizio della carriera, a suggerirgli il nome d’arte Christian, per renderlo più internazionale ed evitare una pericolosa cacofonia. Il calcio e la musica sono le passioni che lo animano fin da bambino (insieme alla sorella si diletta a cantare e per un periodo si esibiscono insieme): la prima lo porterà a diventare un calciatore nelle giovanili del Palermo e poi a Mantova. Un infortunio lo costringe ad abbandonare e a dedicarsi anima e cuore alla musica.

E' morto all’età di 82 anni Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta - nel periodo del suo maggior successo - fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias, per i modi eleganti e lo stile romantico.

Vince prima il concorso Voci Nuove di Milano (dove la famiglia si era trasferita per seguire il padre), e il suo primo contratto discografico, e poi il Festivalbar 1970 nella sezione giovani con il brano Firmamento. Gli anni Settanta lo vedono protagonista a teatro come attore e cantate di musical (lavorerà anche al fianco di Mariangela Melato) e in fotoromanzi di successo. Debutta anche al cinema con Renzo Arbore e al fianco di Roberto Benigni, ma la sua vera passione rimangono le sette note.

Negli anni Ottanta raggiunge l’apice del successo (sarà anche uno dei primi a cantare per il papa, all’epoca Giovanni Paolo II, un’esperienza che gli varrà il soprannome di cantante del papa): nel 1982 arriva Daniela, che insieme a Cara del 1984, rimarrà uno dei suoi più grandi successi scalando le classifiche di mezzo mondo e rimanendo ai primi posti dei dischi più venduti per quasi un anno. In quel decennio partecipa a sei edizioni del festival di Sanremo: 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 e 1990 senza però riuscire mai a vincere (miglior piazzamento il terzo posto di Cara nel 1984). Per la sua voce scrivono Bruno Lauzi, Mogol, Malgioglio.