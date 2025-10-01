Pupo torna in concerto a Mosca: "Pronto a chiedere la cittadinanza"

Pupo torna a esibirsi a Mosca in quello che gli organizzatori presentano come «il suo unico concerto da solista in Russia». «La leggenda italiana», si legge sui siti che vendono i biglietti del concerto, «festeggia i 50 anni di carriera e il suo 70esimo compleanno».

Per l’occasione, l’artista italiano - all’anagrafe Enzo Ghinazzi - ha rilasciato un’intervista al quotidiano russo Izvestia, in cui ha anticipato che sul palco della Live Arena il 4 ottobre canterà anche la famosa canzone patriottica russa 'Kalinka' e ha avvertito che sarebbe disposto a chiedere la cittadinanza russa nel caso si arrivasse a varare una legge che vieti agli italiani di viaggiare nel Paese.

Pupo arrivò per la prima volta in Urss nel 1979 e sei anni dopo aveva tenuto oltre 40 concerti a Leningrado, Tallinn e Mosca, «attirando la cifra record di 600.000 spettatori», ricordano gli organizzatori del concerto di sabato a Mosca. Da allora, si è sviluppato un profondo legame tra il pubblico russo e l’artista che ha continuato a calcare i palcoscenici russi anche dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, nonostante gli avvertimenti, le sanzioni e gli appelli al boicottaggio della cultura russa. L’anno scorso, un suo concerto al Cremlino gli è poi costato la cancellazione di esibizioni in Lituania e in Belgio.