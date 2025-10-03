Taylor Swift da Ofelia a La Liz, la vita di una showgirl: tra amori e vendette, il nuovo album pop inaugura l’era arancione

Dall’Ofelia di Shakespeare alla Liz Taylor dei tanti amori e disamori passando anche per Portofino: l’attesa per i fan di Taylor Swift è terminata a mezzanotte quando nei negozi e in streaming è uscito il dodicesimo album The Life of a Showgirl che preannuncia per la cantante Persona dell’Anno di Time l’inizio di una nuova era all’insegna dell’arancione. Realizzato con l’aiuto dei leggendari producer svedesi Shellback e Max Martin la cui influenza si sente nei ritornelli facilmente orecchiabili, la raccolta di 12 canzoni pop evocano temi come l’amore, il matrimonio, il successo e anche qualche conto in sospeso.

Life of a Showgirl è «un autoritratto», ha detto la popstar che ha fatto accompagnare il debutto dell’album con un evento unico al cinema per il quale la ringraziano, oltre ai fan, gli esercenti: l’incasso previsto, secondo Deadline, è tra i 30 e i 50 milioni di dollari.