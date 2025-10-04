Piero Pelù pubblica sul suo sito l'inedito "Sos" contro il genocidio palestinese

«Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese. Ho deciso di metterla scaricabile gratuitamente sul mio sito perché non voglio usare piattaforme coinvolte in armi e propagande di dittatori e per questo ringrazio il presidente della mia etichetta Andrea Rosi (Sony Music) per avermelo concesso. Ringrazio Valerio Recenti con il quale ho registrato e prodotto il brano in 10 ore. Ringrazio voi per i download e per le condivisioni perché sarete voi a diffonderlo. Ci vediamo in tour. Palestina libera! La pace è l’unica vittoria sempre!».
Con queste poche e semplici parole Piero Pelù ha annunciato l’uscita di un brano inedito dal titolo SOS, una canzone nata per una urgenza umana prima di tutto: Dire no a quanto sta accadendo in Palestina. Pelù, da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente, ha voluto regalare al pubblico SOS rendendola disponibile sul suo sito ufficiale, https://www.pieropelu.net/sos/.
Il brano inizia così: «Per quanto tempo ancora / Mangeremo pane e violenza / E quante volte ancora saremo bambini in mano ai vampiri». Per poi continuare: «Questa è la fine dell’umanità / della libertà / O quel che ne resta / Ora basta! Quando i bambini non mangiano, non giocano, / Non ridono, questa è la fine dell’umanità». Meno di un mese fa il rocker fiorentino ha riunito artisti amici a Firenze per il concerto S.O.S. Palestina!, concerto che verrà replicato il prossimo anno, il 20 giugno alla Visarno Arena, sempre per raccogliere fondi per le attività di Medici Senza Frontiere in Palestina.
