Piero Pelù pubblica sul suo sito l'inedito "Sos" contro il genocidio palestinese

«Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese. Ho deciso di metterla scaricabile gratuitamente sul mio sito perché non voglio usare piattaforme coinvolte in armi e propagande di dittatori e per questo ringrazio il presidente della mia etichetta Andrea Rosi (Sony Music) per avermelo concesso. Ringrazio Valerio Recenti con il quale ho registrato e prodotto il brano in 10 ore. Ringrazio voi per i download e per le condivisioni perché sarete voi a diffonderlo. Ci vediamo in tour. Palestina libera! La pace è l’unica vittoria sempre!».

Con queste poche e semplici parole Piero Pelù ha annunciato l’uscita di un brano inedito dal titolo SOS, una canzone nata per una urgenza umana prima di tutto: Dire no a quanto sta accadendo in Palestina. Pelù, da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente, ha voluto regalare al pubblico SOS rendendola disponibile sul suo sito ufficiale, https://www.pieropelu.net/sos/.