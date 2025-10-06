I Coma Cose si separano, Fausto e Francesca si sono lasciati: "Dieci anni strepitosi, ma è tempo di camminare da soli"

Dopo 10 anni «strepitosi insieme» e ad uno dalle loro nozze, i Coma_Cose si separano. Fausto Lama e Francesca Mesiano, coppia artistica e nella vita, hanno annunciato la scelta di dividersi in un lungo post sulla loro pagina Instagram, dopo voci e indiscrezioni che li davano in crisi.

«Ebbene sì... Fausto e Francesca si sono lasciati - si legge nel post -. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni».

Una relazione vissuta in sinergia con la musica, a partire da «Fiamme negli occhi» presentata nel 2021 al Festival di Sanremo, seguita da "L'addio», due anni dopo, in cui avevano raccontato del superamento di un periodo di crisi, e poi da novelli sposi di nuovo all’Ariston, con «Cuoricini».

Sul loro profilo social la coppia racconta cosa li ha spinti alla decisione: «La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c'era proprio più nulla da riprendere - scrivono -. Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale.