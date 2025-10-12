Damiano David in concerto a Roma, i membri dei Maneskin sotto al palco

I Maneskin di nuovo insieme per una notte, anche se non sul palco. Ieri sera, nella prima delle due date romane al Palasport di Roma del concerto di Damiano David, tra il pubblico sotto palco sono stati avvistati gli altri componenti della band, su cui da mesi si susseguono voci di reunion. Victoria, Thomas e Ethan hanno voluto essere presenti per Damiano proprio nella sua prima data romana, nella loro città, dove tutto è iniziato. Un’ulteriore conferma del fatto che quella della band sia solo una pausa e che non ci sia mai stato alcun problema tra loro. Il World Tour di Damiano David conta 34 date in giro per il mondo, con sold out in Europa, Australia e Sud America. Il tour ha già fatto tappa all’Unipol Forum di Milano, dove il cantante ha invitato sul palco Cesare Cremonini. Ieri sera, invece, nessun ospite: Damiano ha voluto ricordare Paolo Mendico, il ragazzo di Latina morto suicida perché vittima di bullismo, dedicandogli la cover de «Le tasche piene di sassi» di Jovanotti e una poesia. «Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili e lente a guarire, molto più lente di quanto si creda - ha detto -. Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come in questo caso lo avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano». In concomitanza con la partenza del tour mondiale da Varsavia, Damiano ha rilasciato in digitale «Funny little Fears Dreams», progetto discografico contenente 5 brani inediti. Nell’album è presente anche il singolo attualmente in radio "Talk to me».