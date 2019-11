Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, si presenta il progetto a Messina

Un’edizione straordinaria di Noi Magazine, con dodici pagine in edicola giovedì prossimo all’interno di Gazzetta del Sud per raccontare l’avvio di un progetto davvero speciale, volto a riaffermare il bello della lettura su carta, stimolare l’interesse all’attualità specie quella legata al proprio territorio, potenziare le competenze espositive in modalità giornalistica e valorizzare, una volta di più, il quotidiano cartaceo come strumento d’informazione contemporaneo, con specificità che lo rendono inimitabile, e capace di conquistare anche il pubblico giovane.

"Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti e condiviso dall’Ufficio scolastico provinciale, verrà presentato domani alle ore 11 nell’auditorium della Gazzetta del Sud dal presidente della SES- Società editrice Sud Lino Morgante e dal direttore responsabile di Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano con il significativo intervento dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Giulio Francese.

In collaborazione con il festival letterario Taobuk, del quale la SES è media partner, verrà lanciato con la presidente del festival Antonella Ferrara il progetto “TAOBUK YANG - Libri in classe con Noi Magazine” con il contest per le scuole “A Taormina con Taobuk Yang e Noi Magazine - Scegli l’autore dell’anno 2020”, che arricchisce il percorso promosso da SES per incentivare l’interesse alla lettura su carta. L’evento, cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali e numerosi dirigenti scolastici, sarà seguito dalle testate del gruppo SES, sarà ripreso dalle telecamere di Rtp e andrà in onda nei giorni successivi.

Il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” ha già riscosso l’adesione di moltissime scuole del territorio, nelle cui aule ogni giovedì si legge la Gazzetta del Sud, con il suo inserto da 25 anni dedicato alle scuole, Noi Magazine, “Scritto dai ragazzi. Fatto per i ragazzi” e rinnovato nei contenuti, con argomenti - trattati dagli studenti e dai giornalisti della Gazzetta - che interessano tutto il ciclo dell’istruzione, dalla Primaria fino alla formazione universitaria. E infatti sullo speciale di giovedì debutterà una nuova pagina dedicata agli Atenei dello Stretto, l’Università di Messina e quelle di Reggio Calabria, con contenuti riguardanti la vastissima comunità studentesca che, di fatto, crea con la sua mobilità tra le due sponde una straordinaria conurbazione tra le diverse realtà territoriali, quella siciliana e quella calabrese.

Sullo speciale Noi Magazine l’ampio resoconto dell’evento di presentazione di domani, con il dibattito cui prenderanno parte i ragazzi presenti, e contenuti particolari, tra cui il paginone interamente realizzato dagli studenti dell’Istituto tecnico Verona Trento, i primi a visitare la nuova rotativa installata nel centro stampa della SES, e le testimonianze degli alunni impegnati nei diversi eventi promossi contro la violenza di genere.

Nell’edizione di giovedì prossimo, inoltre, tutti i dettagli di “TAOBUK YANG - Libri in classe con Noi Magazine” che, attraverso un programma d’incontri, porterà gli studenti degli istituti partecipanti a confrontarsi con le opere di alcuni autori tra i quali sarà scelto il vincitore del contest. Quindi, durante il festival programmato nel mese di giugno 2020 a Taormina, i ragazzi saranno protagonisti di un evento ad essi dedicato nel quale potranno incontrare gli autori prescelti.

