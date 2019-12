Arcobaleno Christmas con Noi Magazine in tv

Un augurio speciale quello riservato a tutta la community scolastica - che collabora in maniera intensa e entusiastica al supplemento settimanale di Gazzetta del Sud - da Noi Magazine attraverso Arcobaleno Christmas, l'evento allegro e atteso in programma domani alle 10,30 al Baby Planet di Messina, per festeggiare insieme l'imminente arrivo del Natale e l'inizio del nuovo anno, ma anche l'avvio del progetto di lettura della Gazzetta del Sud in classe, la novità dell'anno scolastico 2019-2020.

Ogni giovedì, infatti, la Gazzetta con all'interno l'inserto Noi Magazine, arriva sui banchi di migliaia di alunni, confermandosi strumento di informazione attendibile e contemporaneo, ma anche veicolo di potenziamento dell'interesse dei giovani alla lettura su carta, all'attualità specie quella legata al proprio territorio, e alla scrittura: gli alunni infatti, guidati dai docenti, collaborano stabilmente all'inserto su cui raccontano di se stessi e del loro mondo.

Ma la festa di domani sarà anche l'occasione per un graditissimo ritorno: quello di Umberto e Daniele Vita, che con Giuliana Di Dio hanno condotto con allegria e professionalità la stagione 2014-2015 di “Arcobaleno”, il fortunato format televisivo originale ideato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa responsabile di Noi Magazine, prodotto da Gazzetta del Sud e Rtp con Noi Magazine.

E lunedì tornerà l'atmosfera giocosa del programma tv che, grazie anche alla simpatia di Mister Alex, ha coinvolto centinaia di studenti ogni settimana in studio e con le loro scuole, location dei servizi esterni. Ogni settimana Arcobaleno ha visto, con la conduzione di Umberto, che ne ha curato anche la regia, e Daniele, che ne ha composto la sigla originale, e i collegamenti esterni realizzati da Giuliana, gli studenti sfidarsi in simpatici quiz, e poi leggere le notizie del tg dei ragazzi e quindi assistere agli interventi degli ospiti invitati in studio a raccontare le loro significative esperienze.

Torneremo dunque a vedere su Rtp i volti del trio Magical Dreams e di Mister Alex: Arcobaleno Christmas sarà infatti ripreso dalle nostre telecamere e andrà in onda integralmente in un'edizione speciale su Rtp nei prossimi giorni. L'evento sarà raccontato sul sito web gazzettadelsud.it con una gallery multimediale, e poi con uno speciale sull'edizione di giovedì prossimo di Noi Magazine.

La scaletta dell'evento di domani sarà scandita dai momenti di un vero e proprio spettacolo, condotto dai gemelli Vita, ormai lanciati nel panorama dell'intrattenimento in tv, con Giuliana e con la verve di Mister Alex, regalando ampi spazi agli istituti scolastici presenti due dei quali, gli Istituti Comprensivi Gravitelli-Paino e Catalfamo, si esibiranno con i loro piccoli cantori e musicisti. E nel segno della solidarietà e dell'attenzione alle realtà vive del territorio, anche quest'anno la festa è promossa in collaborazione con l'Unicef, che sarà presente con la presidente del Comitato provinciale Angela Rizzo Faranda e un gruppo di volontari, i quali presenteranno le attività benefiche del sodalizio sempre presente sulle pagine di Noi Magazine.

Appuntamento dunque domani alle 10,30 nel nuovo spazio del Baby Planet di via Croce Rossa a Messina, aperto gratuitamente a Noi Magazine e alle scuole cittadine da Mister Alex Magia Animazione e Spettacolo. Ad offrire una gustosa merenda ai bambini sarà La Spiga d'Oro di Domenico La Monica. L'ingresso è gratuito e sarà consentito fino al raggiungimento dei limiti di capienza (per informazioni e richieste tel. 0902261, mail noimagazinesic@gazzettadelsud.it).

