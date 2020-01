Messina, targhe e medaglie per gli alunni del Verona Trento-Majorana

Una pioggia di riconoscimenti per gli alunni dell'IIS Verona Trento-Majorana di Messina, che domani alle 17, al palazzo della cultura saranno i protagonisti della cerimonia promossa dall'istituto diretto dalla prof.ssa Simonetta Di Prima proprio per festeggiarli in grande stile.

E sarà l'intera comunità cittadina a celebrarli, con la consegna di targhe e medaglie agli alunni che si sono distinti nelle attività didattiche e nei progetti extracurriculari durante lo scorso e l'attuale anno scolastico.

Il robot Nao ed il fratello maggiore Elf si improvviseranno intrattenitori durante la cerimonia, presentata da Letizia Lucca, che sarà intervallata da intermezzi musicali a cura degli stessi alunni.

