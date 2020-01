"TaoYang, scegli l’autore dell’anno", ecco il regolamento

Ecco il regolamento della prima edizione del contest "TaoYang, scegli l’autore dell’anno"a cura dell’Associazione Culturale Taobuk - Taormina Book Festival in collaborazione con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia e con il patrocinio di Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Articolo 1: Natura del Contest

“TaoYang Scegli l’autore dell’anno” è un Contest di scrittura (di seguito “Contest”) curato ed organizzato dall’Associazione Culturale Taormina Book Festival (di seguito “Taobuk”) nell’ambito del Festival internazionale del libro di Taormina (di seguito denominato il “Festival”) in collaborazione con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

Articolo 2: Organizzazione del Contest

L’organizzazione del Contest è affidata ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente di Taobuk, d.ssa Antonella Ferrara, e da una parte del comitato direttivo del Festival in particolare formato da Caterina Andò, Alfio Bonaccorso ed Emilio Pintaldi.

Articolo 3: Partecipanti

Sono ammessi a partecipare giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Siciliana.

Ogni candidato può partecipare con un solo elaborato.

Articolo 4: Carattere del Contest e libri scelti

I partecipanti al Contest sono chiamati ad esprimersi, attraverso un breve elaborato, nella forma di un saggio breve o reportage giornalistico, su uno dei tre libri scelti da Taobuk e oggetto del percorso lettura che si svolgerà nelle scuole aderenti e sotto la guida dei docenti di riferimento nel periodo Febbraio/Maggio 2020.

Gli elaborati dovranno essere inediti.

I libri individuati per il progetto sono qui di seguito elencati:

Per le scuole secondarie di secondo grado

Giovanni Floris, L’invisibile, Rizzoli

Aldo Schiavone, Eguaglianza, Einaudi

Valerio Massimo Manfredi, Antica Madre, Mondadori

Per le scuole secondarie di primo grado

Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola, La stella di Andra e Tati, DeAgostini

Viviana Mazza, Greta, Mondadori

Francesco Muzzopappa, Il primo disastroso libro di Matt, De Agostini

Ogni elaborato presentato rimane di proprietà dei partecipanti, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge.

I componenti della giuria e dell’organizzazione sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni da parte di terzi che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità degli elaborati e/o di parti di esse.

Articolo 5: Modalità di partecipazione

Gli elaborati non dovranno superare le 2.000 battute (spazi inclusi).

Non è consentito l’uso di note a piè di pagina e grassetti, né l’uso eccessivo del corsivo.

Si consiglia l’adozione del seguente formato: Times New Roman 12, giustificato, interlinea singola.

L’elaborato dovrà essere caricato tramite upload in formato .doc/.docx o PDF all’interno di una pagina dedicata al Contest, raggiungibile al sito www.taobuk.it.

La procedura di upload degli elaborati prevedrà altresì l’inserimento a cura dei partecipanti dei dati anagrafici richiesti (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito e-mail e telefonico, nome dell’Istituto e indicazione della classe scolastica).

Gli elaborati dovranno essere inseriti nel sistema dal 8 Maggio al 28 maggio 2020.

Articolo 6: Modalità di selezione e premiazione

La selezione, operata dalla Giuria di cui all’Art. 4, prevede in tutto dieci vincitori che saranno proclamati il 3 Giugno 2020 e resi noti attraverso i canali ufficiali del Festival Taobuk(sito www.taobuk.it ; pagina ufficiale Facebook, Twitter e Instagram) e sugli inserti per le scuole di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

Dopo aver visionato gli elaborati pervenuti, la giuria individuerà dieci vincitori a cui verrà garantita la possibilità di partecipare ad un workshop formativo durante il Festival.

Le classi partecipanti e i singoli studenti saranno inoltre invitati a partecipare agli incontri pubblici con i tre scrittori su indicati nel corso del programma Taobuk.

Articolo 7: Proclamazione dei vincitori

I dieci vincitori accettano di frequentare le attività laboratoriali e di workshop a loro dedicate nel corso della decima edizione di Taobuk, dal 18 al 22 Giugno 2020.

Resta inteso che qualora uno dei vincitori non possa o non voglia accettare il Premio, la Giuria sceglierà l’autore tra i primi non eletti secondo la classifica stilata.

Articolo 8: Pubblicazione degli elaborati

A seguito della proclamazione ufficiale, i dieci elaborati vincitori verranno pubblicati sui siti www.taobuk.it e sugli inserti per le scuole di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

Articolo 9: Premi

È consentito alla Giuria di attribuire eventuali premi speciali, consistenti in una targa, se determinati dalla stessa.

Articolo 10: Giuria

La Giuria sarà rappresentata dagli organismi promotori del TaoBuk, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e senza alcun appello.

Articolo 11: Diritti del premio e uso del nome

Tutti i diritti sull’uso della denominazione del contest sono riservati e devono essere previamente autorizzati da Taobuk.

Articolo 12: Liberatoria

ll partecipante, con la partecipazione al Contest, dichiara:

1. di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia);

2. che l’elaborato per il Contest è stato proposto nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela di marchi e brevetti ed in materia di trattamento dei dati personali (privacy);

3. di concedere a titolo gratuito a Taobuk il diritto allo sfruttamento degli elaborati e alla pubblicazione dei medesimi sul portale “WWW.taobuk.it e sugli inserti per le scuole di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

4. di avere la titolarità e/o la legittima e piena disponibilità dell’elaborato presentato nonché di essere titolare di tutti i relativi diritti di sfruttamento e quindi di avere richiesto ed ottenuto in conformità con ogni legge in vigore, da ogni avente diritto, ogni necessario consenso o autorizzazione relativamente all’utilizzazione, pubblicazione, diffusione degli elaborati a Taobuk, a titolo gratuito, per le finalità del Contest.

5. che l’elaborato non viola alcun segno distintivo, diritto di proprietà intellettuale, industriale, brevetti o altro diritto di terzi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di immagine), né leggi e regolamenti esistenti, e che le informazioni in essi contenute sono lecite e corrette, non arrecano offesa a persone o enti, e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume;

6. di impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne Taobuk e i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall’utilizzo dell’elaborato inviato;

7. di acconsentire ad interventi di post produzione, e all’effettuazione di estrapolazioni di parti dell’elaborato per la sua diffusione, autorizzandone l’uso da parte di Taobuk senza limiti di mezzo e di spazio, per le finalità del Contest

8. di riconoscere che nulla gli è dovuto da Taobuk per diritti di autore dichiarando di non avere nulla a pretendere per la diffusione dell’elaborato sul portale www.taobuk.it in una sezione dedicata al Contest, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi richiesta o pretesa in relazione ai diritti concessi.

Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso , con l’accettazione del presente bando, i partecipanti al Contest promosso da Taobuk, autorizzano al trattamento dei dati personali, per permettere il corretto svolgimento del Contest.

