L'inserto "Noi Magazine" disponibile gratuitamente sul sito di GazzettadelSud.it

In questo difficile momento Ses Gazzetta del Sud resta accanto alla comunità scolastica e universitaria, ai ragazzi e agli istituti con i quali è stato avviato "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", un importante percorso di condivisione e crescita, incentrato sull'importanza della lettura, dell'informazione attendibile e dell'attenzione all'attualità che, attraverso l'inserto da 25 anni dedicato al mondo dell'istruzione, ha fatto diventare Gazzetta del Sud la gradita compagna di scuola di migliaia di studenti degli istituti comprensivi e di istruzione superiore della città e della provincia.

Con grande sforzo editoriale, logistico e tecnico prosegue la pubblicazione del supplemento "Noi Magazine", realizzato in edizione speciale all'interno delle cronache, per garantire continuità al progetto e offrire un prezioso spazio di confronto e dialogo in questo delicato frangente ai giovani, studenti degli istituti scolastici ma anche dell'Ateneo di Messina che attivamente, in particolare attraverso la redazione di UniVersoMe sulla pagina dedicata agli Atenei dello Stretto, contribuiscono ogni settimana a rendere sempre più interessanti e attuali i contenuti dell'inserto.

Ogni giovedì "Noi Magazine" sarà pubblicato sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud, che potrà essere acquistata in edicola o in forma digitale, per singola copia o con gli abbonamenti agevolati previsti per questo particolare momento.

Per andare incontro a tutti gli istituti scolastici e ritenendo di fare un gradito regalo all'intera platea dei suoi lettori, Ses Gazzetta del Sud metterà a disposizione gratuitamente le pagine dell'inserto Noi Magazine nelle edizioni di Messina, Reggio e Cosenza sul suo sito web gazzettadelsud.it e sulla pagina Facebook del quotidiano a partire dal sabato successivo alla pubblicazione cartacea.

Da qui le pagine in Pdf potranno essere lette, stampate e veicolate liberamente con la diffusione del relativo link al sito, garantendo a tutti il piacere di leggere i lavori dei ragazzi e di diffonderli ampiamente. Sarà possibile inoltre utilizzare i Pdf nel corso delle lezioni svolte sulle piattaforme digitali per la didattica a distanza.

A partire dunque da domani (sabato 21 marzo) sul sito web gazzettadelsud.it e su Fb sarà disponibile l'edizione di Noi Magazine pubblicata giovedì 19 marzo.

© Riproduzione riservata