Scuola, riparte "Noi Magazine": ecco i dettagli del progetto di Gazzetta del Sud

Torna in edicola domani Noi Magazine, il supplemento di Gazzetta del Sud da oltre 25 anni dedicato al mondo dell'istruzione. Riparte quindi anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", grazie al quale ogni giovedì il quotidiano diventa oggetto di approfondimento nell'ambito della programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia.

Il progetto gode del patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e del supporto dell'ufficio scolastico provinciale ed è finalizzato a incrementare nei ragazzi l'interesse alla lettura, alla scrittura e all'informazione di qualità.

Noi Magazine, l'inserto "scritto dai ragazzi, fatto per i ragazzi", ogni settimana ospiterà i lavori prodotti dagli studenti, incentrati su spunti di attualità o sulle attività svolte in classe, e anche articoli dei giornalisti di Gazzetta del Sud, notizie di interesse per il mondo scolastico e contributi di esperti del settore.

Ma il settimanale spazierà sull'intero ciclo dell'istruzione: all'interno, la pagina "Atenei dello Stretto" sarà dedicata alle attività universitarie e, in particolare, sarà importante anche quest'anno la presenza dell'Università di Messina con lo spazio riservato alla voce dei suoi studenti, e in particolare alla redazione di UniVersoMe, la testata multiforme dell'Ateneo peloritano.

Novità dell'edizione 2020-2021 di Noi Magazine sarà il potenziamento della componente multimediale del progetto (promosso dalla Società Editrice Sud con tutte le sue testate: Gazzetta del Sud, Rtp Tv, radio Antenna dello Stretto e il sito www.gazzettadelsud.it) in particolare sotto il profilo digitale, per integrarsi con le attività di didattica a distanza avviate in tutti gli istituti.

Da domani, inoltre, con la prima pubblicazione partiranno gli incontri di lettura del giornale in videoconferenza, attraverso i collegamenti dei giornalisti di SES con le classi sulle piattaforme web utilizzate per le lezioni a distanza.

Su www.gazzettadelsud.it tutte le informazioni sul progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" (gratuito per tutte le scuole di ogni ordine e grado) e sulle modalità di adesione.

Al link gazzettadelsud.it/landing/bonus-cultura i dettagli sui finanziamenti, pari a 20 milioni di euro, messi a disposizione dal Governo per l'acquisto di quotidiani, cartacei o digitali, da parte delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Info e contatti: noimagazinesic@gazzettadelsud. it; tel. 0902261

