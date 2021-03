I giovani e la "pandemia di solitudini": Noi Magazine ne parla con il prof. Morcellini

"Pandemia di solitudini - I giovani, il web, la comunicazione" è il tema del webinar promosso da Società Editrice Sud, in programma giovedì alle 10,30 nell'ambito del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. Ospite d’onore dell'evento, patrocinato dall'Università degli Studi di Messina e dall'associazione Alumnime degli ex allievi Unime, sarà il prof. Mario Morcellini, pioniere nella sociologia della comunicazione, direttore dell'Alta Scuola di Comunicazione e Tecnologie Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma, che dialogherà con gli studenti del Liceo delle Scienze sociali E. Ainis di Messina (che organizza l'incontro assieme a Ses), del Polo Tecnico Scientifico Brutium di Cosenza e del Liceo classico artistico Morelli Colao di Vibo Valentia su come sia profondamente cambiata - per tutti e ancor più per i ragazzi - la dimensione delle relazioni interpersonali e quindi della comunicazione, intesa nella sua accezione sociale ma anche informativa e oggetto di una estesa riconversione digitale, tra i canali mediatici professionali e il dilagare incontrollato dei social.

Dopo i saluti del presidente di Società Editrice Sud Lino Morgante e dei dirigenti scolastici Elio Parisi (Liceo Ainis), Rosita Paradiso (Polo Brutium) e Raffaele Suppa (Liceo Morelli Colao) , aprirà i lavori l'intervento del direttore responsabile della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano. Ad introdurre il dialogo tra il prof. Morcellini e gli studenti sarà poi il prof. Marco Centorrino , docente di sociologia della comunicazione dell’Ateneo di Messina e coordinatore del corso di laurea in Scienze dell’Informazione Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche, i cui interventi sono un appuntamento fisso ogni giovedì sulle pagine di Noi Magazine. L’incontro, che condurrà al cuore delle tematiche affrontate con gli studenti nell’ambito del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, sarà coordinato dalla giornalista Natalia La Rosa responsabile dell'inserto Noi Magazine e verrà trasmesso dalle 10,30 in diretta sul canale youtube di Gazzetta del Sud dove potrà essere seguito da tutte le scuole coinvolte nel progetto.

Il prof. Morcellini, già Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e prorettore alle Comunicazioni Istituzionali de La Sapienza di Roma, dove ha anche diretto, dal 2010 al 2016, il CoRiS – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, ha insegnato “Politiche per i Media e la Comunicazione” e “Teoria e Tecniche della Televisione”. È stato presidente del “Comitato di Controllo interno, rischi e Corporate Governance” di Auditel ed è portavoce dell’Interconferenza dei Presidi delle Università italiane. Dal 2002, subentrando ad Umberto Eco, è presidente della Conferenza Nazionale di Scienze della Comunicazione. È stato consigliere della Commissione per le frequenze TV presso l’allora Ministero delle Comunicazioni. Ha fatto parte del Comitato Minori e del Comitato Processi TV, entrambi presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ha realizzato studi e ricerche sul sistema dei media e dell’informazione, sulle audiences, sui consumi culturali e multimediali e, infine, sulla media e digital education.

Tra le sue pubblicazioni più importanti: “Una cultura per la società dell’informazione”, “Comunicazione e media”, “Neogiornalismo. Tra crisi e Rete, come cambia il sistema dell’informazione”, “Provaci ancora, scuola. Idee e proposte contro la svalutazione della scuola nel Tecnoevo”, “Il Mediaevo italiano. Industria culturale, tv e tecnologie tra XX e XXI secolo”; “Elezioni di tv. Televisione e pubblico nella campagna elettorale del 1994” . Dirige due riviste scientifiche: “Comunicazionepuntodoc” e “In Formazione. Rivista di Studi e Ricerche su Giovani, Media e Formazione” ed è autore di due instant book: “L’essenziale è visibile agli occhi. Una riflessione radicale sulla comunicazione” e “Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid”.

