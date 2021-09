Rimborsi alle scuole per acquistare Gazzetta del Sud: da domani le domande

Da domani 1 ottobre e fino al 31 ottobre possono essere inoltrate da parte degli istituti scolastici le istanze di accesso ai contributi stanziati dal Governo con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria dell presidenza del Consiglio dei Ministri per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici con finalità di promozione della lettura critica. A tale scopo, il Ministero dell'Istruzione ha emesso la circolare del 29 settembre scorso contenente tutti i dettagli operativi. I bandi sono quelli già noti e relativi ai commi 389 e 390 della legge 160/2019, con due distinte linee di finanziamento: una per le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado e una per le sole secondarie di primo grado.

Scarica il form per i rimborsi alle scuole

