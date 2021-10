Domani l'appuntamento con Noi Magazine e gli incontri web della GDS Academy

Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione "scritto dai ragazzi, fatto per i ragazzi" in tutte le edizioni di Gazzetta del Sud: Messina, Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo, Cosenza e Reggio. Sempre domani alle 11 in programma l'incontro web dall'auditorium della Gazzetta del Sud con le scuole partecipanti nell'ambito della GDS Academy, mentre alle 13,30 sulle frequenze di Radio Antenna dello Stretto, un Noi Magazine tutto da ascoltare all'interno del programma "A Stretto Contatto" condotto da Antonella Romeo, che approfondirà i contenuti dell'inserto con la responsabile del progetto Natalia La Rosa. Alle 13,45 il servizio televisivo su Noi Magazine in onda durante il telegiornale di RTP: sia la radio che la tv possono essere seguite anche in diretta streaming sul sito gazzettadelsud.it.

In prima pagina domani su tutte le edizioni l'annuncio dell'incontro con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che il 4 novembre alle 11 dialogherà in diretta youtube con gli studenti partecipanti al progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" promosso da Società Editrice Sud. L'evento inaugurerà gli incontri web di GDS Academy con esperti e rappresentanti istituzionali che si terranno ogni giovedì, giorno di pubblicazione di Noi Magazine.

Sull'edizione di Messina dell'inserto l'apertura è dedicata alla scuola multiculturale con l'approfondimento realizzato da Giovanna Bergantin sui dati forniti dal Ministero riguardo alle iscrizioni in Sicilia di studenti italiani e internazionali. Nel pezzo di Rachele Gerace invece le storie di integrazione e amicizia fiorite negli istituti Pascoli-Crispi e Manzoni-Dina e Clarenza. I liceali del Maurolico e dell'Archimede commentano gli scontri in piazza e le manifestazioni contro il green pass, chiarendo i confini delle libertà individuali, mentre dal liceo La Farina arriva l'analisi degli ultimi dati sugli incidenti nei luoghi di lavoro e l'appello alla sicurezza. L'Istituto Nautico Caio Duilio presenta i suoi nuovi indirizzi legati alle specificità del territorio mentre gli studenti dell'Istituto superiore Jaci raccontano la loro partecipazione da protagonisti al convegno nazionale di Taormina sulla sicurezza con il capo della polizia. Il Collegio S. Ignazio ha avviato un percorso di spiritualità con le famiglie nel segno della pedagogia gesuita, ancora attuale dopo 600 anni, mentre gli alunni degli istituti Gravitelli Paino, Savio e Foscolo di Barcellona esprimono tutto il loro amore per i nonni. Dal Liceo di Santa Teresa di Riva il racconto di una gita speciale mentre l'Ic Manzoni ha accolto un gruppo di docenti polacche nell'ambito degli interscambi Erasmus. Le maestre dell'Istituto Catalfamo sono descritte con affetto da un alunno, l'istituto Ancelle Riparatrici annuncia l'apertura dell'anno scolastico nel ricordo del fondatore mons. Celona. Tra le news dal Ministero dell'Istruzione, le iniziative di sensibilizzazione sulla Ri-Generazione con il lancio di un concorso per le scuole e il programma Rai sugli istituti professionali che ha coinvolto la Sicilia. Il sociologo prof. Marco Centorrino accende i riflettori sulle piattaforme di live streaming, molto usate dai ragazzi per il gaming, mentre sulla pagina degli Atenei dello Stretto si presenta il nuovo direttivo di UniVersoMe, la restata multiforme dell'Ateneo di Messina presente ogni settimana sulle pagine dell'inserto. Tra le notizie da Unime, anche l'istituzionalizzazione della Student Conference, l'evento - che diverrà annuale e residenziale - promosso dal Dipartimento Scipog che ha visto dottorandi di numerosi Atenei riuniti a Messina per parlare del Mediterraneo.

Sull'edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo: la settimana della lingua e la creatività Italiana nel mondo, a raccontare l’iniziativa della Farnesina è Giovanna Bergantin. Protagonista dell’edizione 2021 è Dante, padre della lingua italiana. L’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo rivive il Battesimo del Mare e dell’Aria, con cui dà il benvenuto ai suoi nuovi studenti. A ripercorrere i venti anni di “Tutti a Scuola”, la manifestazione organizzata in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, sono le Consulte studentesche, presenti fin dalla prima edizione del 2000.

L’Ite “De Fazio” di Lamezia ha vissuto invece un’indimenticabile mattinata con il vescovo della Diocesi mons. Schillaci, che ha fatto visita ai ragazzi in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Gli studenti dell’Istituto professionale dei servizi alberghieri Ipsseoa di Soverato protagonisti della “Festa del cuoco”, la kermesse nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, che ha visto la presenza di chef arrivati da tutta Italia. Ritornano gli appuntamenti con gli Eroi di Carta, storie di miti ed eroi dalla tradizione classica a cura del liceo classico “Borelli” di Santa Severina: protagonista di questa prima puntata è Medea. “We love EU”, viaggio in Croazia per gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Malafarina” di Soverato, grazie al progetto Erasmus, fra tradizione e innovazione. “Aiutare la psiche per aiutare la vita”, il tema scelto dal Consiglio nazionale ordine psicologi che il Liceo Campanella di Lamezia, con il suo indirizzo di Scienze umane, non poteva ignorare, organizzando numerose iniziative volte a sensibilizzare gli studenti. L’Istituto comprensivo di Ricadi ha esposto al Museo della Cipolla di S. Nicolò di Ricadi i lavori di ceramica e pittura realizzati dai ragazzi a conclusione del percorso formativo ”Nuovi orizzonti oltre il covid” .

Sull'edizione di Cosenza: gli studenti del Polo tecnico scientifico “Brutium” sono stati tra i protagonisti della 60esima edizione del cammino tra Perugia e Assisi. I docenti dell’Istituto comprensivo Cosenza III Negroni hanno inviato al Santo Padre Francesco un video effettuato con gli alunni ospedalizzati. Erasmusday al Liceo classico di San Demetrio Corone: un viaggio europeo tra sport e cinema. La lumaca creata dal maestro Gianfranco Zavalloni compagna preziosa e inseparabile per i piccoli della Primaria Rende Quattromiglia. Progetto Crosia contro l’inganno del pregiudizio per le V classi dell’“Erodoto di Thurii” di Cassano all’Jonio. Webinar di informazione sul Covid-19 al Liceo scientifico “Fermi” di Cosenza. Lezioni speciali per l’Iis di Cariati fra i combattenti decorati al valore militare. Gli allievi del “Siciliano” di Bisignano alla scoperta della Filosofia tra Aristotele, Platone e Kant. I piccoli del Comprensivo di Pietrapaola coinvolti nell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”. Diciotto studenti e nove docenti per il primo anno del neonato istituto alberghiero di Rogliano. Web radio all’Istituto comprensivo di Montalto Taverna.

Sull'edizione di Reggio: un viaggio alla scoperta dei territori viene proposto dagli studenti dell'Ic Giovanni XXIII di Villa San Giovanni. I ragazzi smontano gli stereotipi con cui viene descritta spesso la Calabria e ne rivendicano le bellezze, la storia. Da dove cominciare? Dalla dieta mediterranea che è nata proprio qui. All'Istituto Radice Alighieri di Catona si passano in rassegna le esperienze maturate nel corso del Piano scuola estate lanciato dal Governo a cui la scuola ha partecipato. I ragazzi dell'Ic Falcomatà Archi raccontano l'esperienza dello studio della matematica in lingua inglese e delle attività promosse in aula per chi sceglie di non seguire l'insegnamento della religione. Tutto pronto all'Ic Galluppi-Collodi-Bevacqua per l'avvio dei progetti Pon Artisticamente e Esprimendosi si cresce. Sulla pagina degli Atenei dello Stretto, l'università per stranieri Dante Alighieri celebra il sommo poeta attraverso una serie di eventi.

