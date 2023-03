Revenge porn, cosa è e come difendersi: i consigli del Garante per la Privacy

Il revenge porn e, più in generale, il fenomeno della pornografia non consensuale, consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo, per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona cui si riferiscono. Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime. È molto importante riflettere su come difendersi e prevenire questo tipo di fenomeni attraverso una corretta protezione e gestione dei nostri dati personali, e in particolare, delle foto e dei video che ci ritraggono. Ecco i suggerimenti del Garante della Privacy (https://www.gpdp.it/web/guest/temi/revengeporn).

PROTEGGI SEMPRE I TUOI DATI: se sui tuoi dispositivi (smartphone, pc o tablet) hai file che contengono foto e filmati che ti ritraggono utilizza adeguate misure di sicurezza, ad esempio, password, sistemi di crittografia, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi. Se decidi di diffondere le tue immagini, ad esempio tramite messaggi o social network, devi essere pienamente consapevole del fatto che, anche se il tuo profilo è «chiuso» (cioè, visibile ad un numero limitato di persone), i contenuti potrebbero comunque essere ulteriormente condivisi e tu potresti perderne il controllo. L'esperienza insegna che i rapporti cambiano e a volte i comportamenti delle persone sono imprevedibili.

FAI CANCELLARE I DATI CHE TI RIGUARDANO: E’ UN TUO DIRITTO Se hai già diffuso immagini esplicite che ti riguardano, oppure hai saputo che qualcuno le ha prodotte a tua insaputa, chiedi a chi le detiene di cancellarle, in modo da bloccare ogni possibilità di ulteriore diffusione. Chiedere la cancellazione di dati che ti riguardano è un diritto fondamentale garantito dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e la diffusione senza consenso di dati riferiti alle persone (come appunto le immagini) è una violazione punibile con sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche penali.

ATTENZIONE AL DEEPFAKE L'intelligenza artificiale può purtroppo facilitare azioni di revenge porn tramite il cosiddetto deepnude, una pericolosa variante del deepfake (www.gpdp.it/deepfake). Si tratta di tecnologie che, partendo da foto o video reali del tutto "normali" (che riprendono ad esempio il soggetto in comuni situazioni e attività di vita quotidiana) possono manipolare le immagini "denudando" le persone e/o rappresentandole in pose o azioni esplicitamente sessuali false ma del tutto realistiche. E' quindi oggi ancora più importante attuare la buona prassi di limitare la diffusione di ogni tipo di foto e immagini personali tramite messaggistica e social network (www.gpdp.it/temi/immagini).

NON AIUTARE IL REVENGE PORN Se ricevi foto o immagini che potrebbero essere frutto di revenge porn, evita di essere complice di una persecuzione ai danni di una persona esposta e soprattutto di un reato che può anche avere gravi conseguenze: non le diffondere, cancellale e, se ritieni, fai una segnalazione alla Polizia postale o al Garante.

PROTEGGIAMO ANCHE I PIU’ PICCOLI: è possibile che fenomeni pericolosi che riguardano la diffusione di nudi o immagini esplicitamente sessuali coinvolgano purtroppo anche i minori, come vittime o come destinatari di contenuti. Se sei un genitore, evita di far utilizzare dispositivi digitali ai tuoi figli piccoli se sono da soli, monitora il loro comportamento online e spiega con chiarezza perché è bene evitare di interagire con sconosciuti e diffondere informazioni personali, soprattutto foto e filmati, tramite messaggi e social network. (www.gpdp.it/minori).

COME REAGIRE E PREVENIRE: se sei una vittima di revenge porn, rivolgiti alla Polizia postale (https://www.commissariatodips.it/) per denunciare il reato e al titolare del trattamento o al Garante per la protezione dei dati personali (www.gpdp.it) per impedirne la condivisione. Se temi che le tue foto e i tuoi video intimi possano essere diffusi su Facebook e Instagram senza il tuo consenso, puoi utilizzare il canale per le segnalazioni, attivato in via sperimentale da Facebook e messo a disposizione dal Garante sul proprio sito.

LA PRIMA DIFESA E’ LA PRUDENZA: la prima e più importante forma di difesa è comunque sempre la prudenza. Una volta immessi nel circuito di messaggi e social network, i tuoi dati personali possono sfuggire ad ogni controllo ed essere così diffusi in modo tale che risulti poi impossibile, anche con l'aiuto delle autorità preposte o di sistemi tecnologici, poterli cancellare.

Uno strumento concreto è offerto dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" che all’art. 144-bis (Revenge porn) prevede come «Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante».

© Riproduzione riservata