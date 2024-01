Noi Magazine, Razzante: "La scuola educhi alla diversità contro l'odio". Torna il TG giovani con la lotta alle fake news

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole di ogni ordine e grado e università (per info: 0902261 o mail [email protected] e [email protected] ). Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica dei giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare studentesse e studenti con esperti e esponenti istituzionali. La GDS Academy è stata inaugurata dal sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con scuole e università di Sicilia e Calabria. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Le quattro edizioni dell'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud di giovedì 1 febbraio si aprono con l'intervista al prof. Ruben Razzante, consulente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, voluta e presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre. Nell'intervista realizzata dalla responsabile dell'inserto Natalia La Rosa, il prof. Razzante, docente di Diritto dell'Informazione dell'Università Cattolica editorialista e già membro dell’Unità di monitoraggio del Governo italiano per il contrasto della disinformazione online durante la pandemia, chiarisce la portata del fenomeno dell'hate speech in particolare nella dimensione web, e sottolinea il ruolo fondamentale dell'ambiente scolastico nell'azione di riconoscimento e contrasto dei discorsi d'odio, delineando poi il quadro normativo di tutela dei diritti della persona, con particolare riferimento ai limiti alla libertà d'espressione. Sempre in prima pagina gli approfondimenti di Giovanna Bergantin sulle attività condotte dal Ministero dell'Istruzione e da Indire per tenere viva nelle scuole la Memoria della Shoah, ricordando inoltre i termini di partecipazione a Winter Games Week, l'iniziativa volta a promuovere tra le scuole i veri valori dello sport in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su tutte le edizioni la rubrica Noi e la Privacy, con la Giornata europea per la protezione dei dati e il convegno promosso dall'Autorità garante che ha puntato i riflettori sulla violenza "nella e della rete", con l'intervento dei componenti del Collegio presieduto dal prof. Pasquale Stanzione e le conclusioni del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

Edizione Messina-Sicilia

Il paginone è dedicato ai lavori delle scuole sul tema della memoria, del ricordo dell'orrore perché non si ripeta, presenti il Liceo Classico La Farina e lo Scientifico Archimede di Messina, il Collegio S. Ignazio e gli istituti comprensivi La Pira Gentiluomo, Paradiso, Gravitelli Paino, Tremestieri.

Spazio al Tg Giovani, il nuovo programma di RTP condotto da studenti e studentesse delle scuole messinesi: a raccontare l'esperienza della seconda puntata i Licei Maurolico e Galilei di Spadafora che hanno lavorato sul tema del contrasto alle fake news e sulla riscoperta dei tesori d'arte e architettura della città. E sempre dal liceo Galilei una riflessione sull'"eroismo" della quotidianità.

Sul tema dell'hate speech torna il sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che evidenzia la polarizzazione dei contenuti da parte degli algoritmi, anche ai fini di accrescimento dei volumi di interazioni sulle piattaforme, generando il "mercato" dei leoni da tastiera.

L'Istituto superiore Minutoli esprime la soddisfazione della redazione Minutoliweb per l'approdo in finale del corto realizzato nell'ambito del Premio Mario e Giuseppe Francese: la cerimonia si terrà il 6 dicembre a Palermo, anche altre due scuole messinesi sono in finale. E l'Iis Jaci ha incontrato il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nell'ambito del PCTO sulla legalità con l'ordine degli avvocati di Messina, mentre l'Ic Mazzini ha approfondito il tema della violenza di genere durante le lezioni di inglese. Prosegue l'intensa attività dell'Arma dei Carabinieri di sensibilizzazione verso i giovani, accogliendo l'Ic Leopardi nei locali del Comando di Messina Sud.

Una visita speciale al comprensivo Pascoli Crispi, che ha accolto in un fortissimo abbraccio il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, mentre il Comprensivo II Media Rizzo di Milazzo affida le speranze alla generazione Z. L'ITT LSSA Copernico di Barcellona ha scoperto i tesori del barocco di Noto mentre il Liceo Bisazza di Messina è stato premiato nell'ambito del concorso Messina nel Risorgimento.

Il 2 febbraio è la Giornata dei Calzini Spaiati: a ricordarci la nostra unicità è l'Ic Enzo Drago, mentre l'Ic Balotta di Barcellona ha vissuto un intenso tuffo nel passato con i nonni. E questa settimana Noi Magazine ha l'onore di presentare due testimonianze straordinarie. Dall'IIS Antonello arriva la meravigliosa storia di una famiglia che affronta la sindrome di Down e lancia un messaggio di speranza alle altre: abbiamo una missione speciale di amore per la vita. Dall'Ic Manzoni Dina e Clarenza l'esperienza legata alla fame incontrollata e all'obesità con un monito contro chi commenta con leggerezza e ferisce nel profondo e l'auspicio di un rafforzamento della rete di protezione e cura per le patologie del comportamento alimentare.

Nella pagina Atenei dello Stretto, l'apertura è con il focus di UniVersome sul caso di deep nude ai danni di Taylor Swift e l'allarme sull'incalzare della tecnologia che ci "spoglia" dei diritti mentre le tutele normative arrancano. Il Dipartimento Scipog ha promosso un incontro sulle tracce della memoria nell'ambito del progetto Il Futuro Siamo Noi. Prorogato intanto il termine di iscrizione a Unime GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Gazzetta del Sud con l'Ateneo: c'è tempo fino al 26 febbraio.

Edizione Catanzaro Crotone Lamezia Vibo

Ampio risalto ai temi legati alla Giornata della Memoria con contributi arrivati da numerose scuole. E allora, spazio all’evento tra musica e poesia tenutosi al liceo classico Pitagora di Crotone con il concerto “Per la pace fra i popoli”. E ancora, le numerose iniziative dell’IC di Rombiolo in provincia di Vibo Valentia: la visita alla “Giudecca” di Nicotera, la presentazione del libro “Mio padre nel lager” scritto dal prof. Antonio Pugliese, e le due poesie che rievocano la tragedia della Shoah scritte dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto rombiolese. E sempre sui temi legati alla Giornata della Memoria, spazio agli articoli dell’IC Primo Circolo di Vibo: uno riguarda la lettura del libro della scrittrice americana Raquel Jaramillo Palacio, “Mai più per non dimenticare”, mentre il secondo racconta dell’incontro che alunne e alunni hanno avuto con la signora Nunzia Rita Rizzi, nipote del maresciallo Gaetano Marrari, comandante delle milizie, del campo di internamento di Ferramonti di Tarsia. Intenso il contributo delle Consulte studentesche calabresi con uno sguardo orientato da un lato al passato e dall’altro al futuro perché si sta già lavorando al 2025 quando avverrà la ricorrenza degli 80 anni dalla distruzione dei campi di sterminio. Proseguendo nell’inserto, spazio agli articoli dell’IC Perri-Pitagora di Lamezia, su temi rilevanti come l’anti-contraffazione e il consumismo, e dell’ITT Malafarina di Soverato che ci mostra le peculiarità del robot NAO. Prosegue intanto il racconto dell’ICS Vespucci di Vibo Marina sul progetto “Mani in pasta” mentre altri due articoli, quelli dell’IC Filadelfia e del liceo Campanella di Lamezia Terme, sono dedicati al tema dell’orientamento scolastico.

Edizione di Cosenza

Nella prima edizione cosentina di febbraio, spazio al paginone tematico sul Giorno della Memoria, celebrato da tutte le scuole del capoluogo e della provincia bruzia. L'IIS di Castrolibero ha ricordato il Giusto tra i Giusti, Angelo Da Fiore, che preservò la vita di decine e decine di ebrei. Anche l'IIS Pizzini di Paola ha sensibilizzato studentesse e studenti su quella che è stata l'epoca più buia di tutta l'umanità; un concetto ripreso e affrontato anche dall'IC Casali del Manco (ha tracciato un profilo della sopravvissuta e senatrice Liliana Segre), dall'IC Lanzino (ha ospitato la scrittrice di origine ebraica Miriam Jaskierowicz Arman) e dall'IC Bianco di Montalto Uffugo (in visita al campo di concentramento a Ferramonti di Tarsia). Infine, interessante riflessione di uno studente del Liceo Scientifico Scorza sui recenti casi di apologia del fascismo.

Nell'edizione cosentina, spazio al Piano nazionale del MIM legato all'educazione e al rispetto. Tra le esperienze, frutto di un accordo di rete, nelle scuole italiana c'è quella del Polo Arbëresh di Lungro. Molto attivi anche il Polo tecnologico-scientifico Brutium, alle prese con la programmazione e il coding, e l'Ipsia Iti di Acri, che si è dedicato alla cosmesi.

Edizione di Reggio

Il piacere della lettura, quello di sfogliare un libro tra le mani viene raccontato dalle classi dell'Ic Giovanni XXIII. Una riflessione con cui difendere una passione che qualcuno ritiene passata di moda, nella stagione della tecnologia e delle innovazioni, ma nessun congegno elettronico potrà mai sostituire un buon libro e le sensazioni che esso ci regala. Attraverso la tecnica del caviardage le prime classi dell'Istituto comprensivo Michele Macrì hanno raccontato la tragedia dell'olocausto. Mentre all'Ic Radice Alighieri si è svolto un incontro di approfondimento con alcune associazioni del territorio sulla difficile pagina storica della Shoah.

Da Delianuova al teatro Francesco Cilea per assistere allo spettacolo dei tre moschettieri. Un'uscita didattica che ha consenito alle classi dell'istituto comprensivo di affinare la comprensione della lingua francese e anche di visitare il Planetario.

L'Istituto comprensivo Galilei Pascoli ha inaugurato i nuovi locali della scuola al Grande Ospedale Metropolitano. Iniziativa con cui garantire in spazi accoglienti e confortevoli il diritto allo studio ai piccoli pazienti ricoverati. Al via i corsi Cambridge di lingua inglese anche per le classi delle primarie dell'Istituto Galluppi Collodi.

Nella pagina Atenei dello Stretto: le università della Calabria e della Basilicata hanno presentato all’Ateneo reggino gli esiti di una serie di ricerche: un momento di incontro che ha avvicinato imprenditori, investitori, istituzioni, ricercatori e professionisti dell’innovazione e un’opportunità per intercettare le tendenze emergenti della digital transformation e costruire nuove connessioni tra gli stakeholder dell’innovazione. Tutto questo è stato Demoday, promosso dall’Hub dell’Ecosistema dell’Innovazione della Calabria e della Basilicata .