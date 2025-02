Su Noi Magazine la lotta al bullismo nel ricordo di Andrea, la Memoria nelle scuole e un "viaggio" speciale con UniVersoMe: i temi della nuova edizione

La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261 o alla mail noimagazinesic@gazzettadelsud. it o noimagazinecal@gazzettadelsud. it .

L'inserto, nell'ambito del progetto, è curato da un team di redazione coordinato dalla vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy e dell'edizione di Messina-Sicilia, con i giornalisti della redazione digitale Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), e con la collaborazione di Giovanna Bergantin.

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web del quotidiano.

In evidenza sulle edizioni del 6 febbraio

In occasione della Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, la prima pagina delle quattro edizioni è dedicata al ricordo di Andrea Spezzacatena, il quindicenne suicidatosi nel 2012 dopo avere subito atti di bullismo omofobico: ne parliamo con la mamma, la calabrese Teresa Manes, nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa. L'appello è a promuovere la cultura del rispetto soprattutto nelle scuole, ripartendo dal linguaggio. Giovanna Bergantin invece ricorda come dai dati dei report del Ministero emerge che la realtà dei pregiudizi e degli atti discriminatori è molto comune tra studentesse e studenti. Tante le inizative di sensibilizzazione durante queste giornate, anche in vista del Safer Internet Day dell'11 febbraio, per l'uso consapevole della tecnologia. E prorio a questo è dedicato l'appuntamento settimanale con la rubrica Noi e la Privacy, che approfondisce la nuova campagna di comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali attraverso gli spot tv contro lo sharenting, e cioè la diffusione di immagini riguardanti i minori da parte di genitori o familiari.

Edizione di Messina-Sicilia

La Giornata della Memoria è stata intensamente vissuta in tutte le scuole: ne parlano l'ITT LSSA Copernico di Barcellona, che ha partecipato a una importante manifestazione cittadina con le istituzioni, e gli istituti comprensivi messinesi Tremestieri, Drago e Mazzini, di Lipari e di Castell'Umberto con i plessi Centro e di Ucria. Il Liceo Archimede analizza la Shoah dal punto di vista degli aguzzini, dopo la visione del film La zona d'interesse.

Trattando un argomento di grandissima attualità, il sociologo Unime Marco Centorrino accende i riflettori sul caso DeepSeek, spiegando cos'è l'Ia cinese e cosa è successo negli ultimi giorni.

La puntata speciale del Tg Giovani dedicata al periodo delle iscrizioni è raccontata dal Liceo La Farina, con le prole del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Leon Zingales, mentre l'Ic La Pira Gentiluomo parla di cittadinanza attiva con il progetto del Baby Consiglio. L'Ic Pascoli Crispi ha studiato la teoria dell'evoluzione umana e l'Ic Paradiso offre parole di speranza.

Prosegue il tour della legalità con i carabinieri del Comando provinciale, che hanno visitato le scuole di Fiumedinisi e Antillo, mentre l'Ic Tremestieri Media Martino descrive lo sconcerto per il matricidio avvenuto nei giorni scorsi a Messina.

Il Liceo Maurolico ricorda i versi delle autrici "dimenticate", mentre l'Ic Secondo di Milazzo celebra la Giornata del Rispetto e racconta la storia di un amico speciale dall'Antartide per parlare di sostenibilità. I diritti dell'Infanzia sono stati studiati dal Collegio S. Ignazio mentre l'Ic Cannizzaro Galatti festeggia il valore della diversità con la Giornata dei Calzini spaiati.

Il dialogo come strumento di pace è promosso dall'IIS Jaci, mentre il Liceo Bisazza riporta sotto i riflettori la sostenibilità ambientale al centro dei summit Cop. E l'IC Gravitelli Paino ci ricorda l'importanza della lotta allo spreco alimentare. L'Ic Manzoni Dina e Clarenza presenta la sua grande artista Dinu, e il Liceo Galilei di Spadafora con soddisfazione racconta della pubblicazione del giornale scolastico Galizzetta con la Gazzetta del Sud.

Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe ci conduce verso un accurato e avvincente viaggio nei meandri del cervello, alla ricerca della Memoria, per capire dove nasce e a cosa serve. Con Unime Gds Lab, l'approfondimento su una interessante opportunità per gli under 30, con il Myllennium Award.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nel primo inserto del mese di febbraio, è forte l’eco della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah. Tanti i contributi provenienti dalle scuole, ma anche dalle storie raccontate attraverso gli articoli di Giovanna Bergantin e Vittorio Scarpelli. A pagina 2 la testimonianza di alcuni sopravvissuti all’Olocausto dal campo di Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza. Spazio poi al libro scritto dal giornalista e scrittore, nonché presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Un’opera che racconta la drammatica esperienza vissuta da Arpad Weisz, calciatore e allenatore ungherese che ha giocato e allenato in Italia e che è morto per mano nazista ad Auschwitz. E ancora, l’incontro a Stefanaconi promosso dall’IC di Sant’Onofrio: un dialogo interistituzionale sulla Shoah insieme ad illustri relatori, tra i quali la prefetta di Vibo Valentia Colosimo. A pagina 3 altri tre contributi sulla Giornata della Memoria arrivano dall’IC Perri-Pitagora-Don Milani, dall’IC di Curinga e dal Liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia. Articoli che riflettono sull’importanza di ricordare e riflettere su un momento così drammatico della storia contemporanea. Pagina 3 completata dall’articolo del Liceo scientifico Luigi Costanzo di Decollatura sulla struggente storia del giovane Andrea Spezzacatena con la visione al cinema del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. A pagina 4 nel pezzo di apertura del Liceo classico Diodato Borrelli viene effettuata un’articolata riflessione sull’uguaglianza partendo dalla foto del celebre fotografo Oliverio Toscani, scomparso di recente. E ancora, la bella ricostruzione del Liceo classico paritario della Scuola Don Bosco di Soverato sulla filologia e l’autenticità delle fonti attraverso la lezione dell’umanista Lorenzo Valla. Infine, il consueto contributo dell’IC Primo Circolo Garibaldi Buccarelli improntato sul tema della povertà e di come essa non rappresenti una scelta per chi si trova in una situazione di disagio, fornendo anche spunti sui piccoli e grandi passi da compiere per cercare di debellarla.

Edizione di Cosenza

La seconda pagina dell'edizione cosentina è dedicata al Giorno della Memoria. In apertura la struggente testimonianza di Ruth Hauber Foa che racconta la sua esperienza nel campo di Ferramonti, a Tarsia. Sport e Shoah trovano la sintesi nell'incredibile storia del magiaro Arpad Weisz, uno dei più grandi allenatori di calcio della storia che portò il Bologna in cima al mondo prima di essere trasferito e morire ad Auschwitz. Interessante anche l'iniziativa dell'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone.

In terza pagina spazio alle peculiarità di due delle scuole che hanno aderito al progetto Noi Magazine, a cominciare dal Liceo da Fiore di Rende, che mette in mostra la propria vocazione classica accompagnata dall'amore per la danza, sviluppata al meglio grazie all'indirizzo Coreutico. Il Liceo Scientifico Scorza, invece, in occasione dell'Open Day ha invitato l'avvocato Angelo Greco, autore de "La Legge per tutti": un'esperienza notevole per studentesse e studenti.

Anche in quarta pagina non mancano le iniziative degne di nota. Come quella che ha visto protagonista l'IC di Rende Quattromiglia che ha intervistato una scienziata dell'Università della Calabria. Il senso di squadra che conduce a traguardi importanti, specie quando, abbinato all'inclusione, lo ha ben chiaro il Polo Brutium-Liceo Fermi che ha ben figurato in occasione delle Universiadi.

Edizione di Reggio

Un viaggio nel passato per celebrare il giorno della Memoria. Le classi dell'Istituto comprensivo di Delianuova hanno realizzato una mostra con i disegni e le poesie ispirati alle vicende di Terezin. Elaborati con cui hanno spiegato la straordinaria capacità di ragazzi e ragazze della loro età, rinchiusi nel campo di concentramento, di immaginare un mondo migliore rispetto all’orrore della realtà che li circondava e insegnandoci a non smettere di sperare in un futuro migliore, di pace e libertà. L'Istituto Radice Alighieri ha affrontato un percorso di ricerca che ha ricordato gli 80 anni della liberazione degli ebrei dal campo di sterminio di Auschwitz.Una serie di attività interdisciplinari che ha abbracciato diverse materie, ciascuna per un aspetto diverso: Italiano, Educazione Civica, Arte Immagine le diverse sfaccettature in cui si è articolato il progetto che è culminato nella celebrazione della Giornata della Memoria.

Dedicata alla fake news le attività dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII. Le classi hanno elaborato una sorta di decalogo con cui verificare le notizie che appaiono soprattutto sui social ed invitato tutti a prestare molta attenzione prima di condividere testi e foto. Per evitare di rendersi "complici" di chi diffonde notizie false.

Nell’aula consiliare della massima assemblea legislativa calabrese, a Palazzo Campanella, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha insignito con un encomio le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Carducci – da Feltre” che a Palazzo Madama sono stati recentemente premiati – unica scuola calabrese – tra i sette progetti vincitori della sedicesima edizione del concorso “Testimoni dei Diritti”.

L'istituto comprensivo “Francesco Jerace – Capoluogo Brogna”, dopo la firma del protocollo d'intesa con la Regione e l’Ufficio Scolastico della Calabria, per prevenire la violenza di genere, è stato selezionato dal Centro antiviolenza “Casa delle Donne Madonna di Lourdes” del Cif di Reggio per il progetto, “Rispettami”. Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare e promuovere modelli volti al superamento degli stereotipi di genere e prevenire la cultura di genere.

La competizione di idee imprenditoriali di Unindustria Calabria vede brillare i progetti dell'Università Mediterranea. I progetti presentati da studentesse, studenti e dottorandi dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria “TuMangi”, e “Wine – Fresh”, si sono distinti per creatività e competenze, conquistando ottimi riconoscimenti nel corso della sessione di approfondimento successiva alle singole presentazioni.