Su Noi Magazine la sicurezza in rete e i progetti per le scuole con l'impegno dei Corecom: i temi della nuova edizione

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto . Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web del quotidiano.

In evidenza sulle edizioni del 13 febbraio

In apertura i temi dell'uso consapevole della tecnologia, con il protocollo d'intesa fra Mim e Agcom per l'alfabetizzazione digitale nelle scuole e il "patentino digitale": per conseguirlo è possibile partecipare al progetto "On Line On Life" presentato a Roma e promosso dai Corecom assieme alla Fondazione Art. 49, che ha presentato anche gli altri progetti destinati alle scuole per approfondire i temi dell'educazione civica. Hanno partecipato anche i rappresentanti dei Corecom di Sicilia e Calabria, che sull'inserto presentano i rispettivi progetti. Sullo stesso tema anche la rubrica Noi e la Privacy, che approfondisce gli interventi del convegno sull'intelligenza artificiale organizzato dal Garante.

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio al Safer Internet Day, la Giornata Internazionale per la sicurezza in rete con l'evento promosso dal Ministero con le scuole e la partecipazione di esperti e esponenti istituzionali che hanno dialogato con studentesse e studenti. Fari accesi sul bullismo, con i tanti eventi organizzati dalle scuole per la Giornata di sensibilizzazione sulle azioni di contrasto: ne scrivono gli istituti comprensivi Lipari S. Lucia e Gravitelli Paino di Messina, mentre l'Ic Drago riflette sull'uso dei filtri nei profili social.

Sulla Giornata della Memoria si soffermano gli istituti comprensivi Castell'Umberto, con le Primarie di Naso Cresta, Sfaranda e Centro, Secondo di Milazzo, e Mazzini e Pascoli Crispi di Messina. La tragedia delle foibe è invece al centro dell'approfondimento del Liceo La Farina e dell'Ic Cannizzaro Galatti scuola Secondaria di I grado. La bellezza della diversità è il tema dei lavori dell'Ic Manzoni Dina e Clarenza, dell'Ic Cannizzaro Galatti Scuola dell'Infanzia, dell'Ic La Pira Gentiluomo e dell'Ic Paradiso Plesso Petrarca.

Un bellissimo ricordo per l'Ic Tremestieri media Martino, che richiama l'intervento del presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico Unime nei giorni scorsi.

Forze dell'ordine sempre vicine ai giovani: l'ITT LSSA Copernico di Barcellona ha ricevuto la visita del questore Annino Gargano, mentre prosegue il tour della legalità promosso dal Comando provinciale dei carabinieri, che hanno incontrato le scuole di Milazzo, Venetico e Vulcano. In un mondo di pace ripone le speranze l'Ic Cannizzaro Galatti scuola primaria.

Il Tg Giovani è raccontato dall'Ic Minutoli Quasimodo Cuppari, mentre il Liceo Maurolico analizza il fenomeno social del "food porn". Il Liceo Bisazza prende spunto da un fatto di cronaca per parlare del fast fashion e dei possibili rischi per la salute. Tracce letterarie per il Liceo Galilei, sulla paura di crescere tra Peter Pan e il fanciullino di Pascoli. Il Liceo Archimede e l'Ic Paradiso hanno incontrato l'autore Mattia Corrente, mentre il Collegio S. Ignazio presenta una divertente attività della primaria con il Caviardage.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino ricorda il ventesimo compleanno di Google Maps e riflette sulle app che si sostituiscono all'esperienza diretta. Nella pagina Atenei dello Stretto torna il tema dell'apertura, in particolare l'Intelligenza artificiale, con il caso Deep Seek analizzato da UniVersoMe; Unime Gds Lab, approfondisce invece le attività del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, volte alla tutela della parità di genere contro le discriminazioni.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nel secondo inserto del mese di febbraio ampio risalto ai temi dell’intelligenza artificiale con il Next Gen AI Summit, il primo grande evento nazionale sull'Intelligenza Artificiale nella scuola, promosso dal ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del programma Scuola Futura. Un momento importante che ha coinvolto anche numerose scuole calabresi e che è stato declinato attraverso gli articoli di Giovanna Bergantin, con il contributo dell’I.T.T. Malafarina di Soverato che ha avuto il privilegio di parteciparvi e con l’articolo delle Consulte studentesche, anch’esse protagonista dell’importante kermesse svoltosi al MiCo di Milano. E ancora, rimanendo sempre nel campo delle nuove tecnologie, il P.T.P. Rambaldi-De Fazio di Lamezia Terme ha avuto modo di conoscere da vicino l’universo del commercio online attraverso la testimonianza di un ex studentessa che lavora in questo settore. Il Liceo classico “Diodato Borrelli” di Santa Severina riflette sulla morte del giovane egiziano Ramy nel quartiere Corvetto a Milano, e sull’influenza della musica trap tra i giovani. E ancora, il tema dello sfruttamento minorile affrontato dall’IC Perri-Pitagora-Don Milani e la Giornata nazionale dei Calzini Spaiati nel racconto dell’IC di Badolato. Infine, l’importante contributo dell’IC Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia sul tema del bullismo e cyberbullismo e l’articolata riflessione sull’importanza del latino a scuola del P.T.P. Rambaldi De Fazio di Lamezia Terme.

Edizione di Cosenza

L'edizione cosentina apre la seconda pagina con una toccante riflessione dell'Ipsia-Iti di Acri sull'Olocausto. Ma la scuola è anche il luogo della sensibilizzazione su argomenti di pregnante attualità come quello sanitario. L'IC di Cerisano ha organizzato un incontro sull'importanza della prevenzione come primo passo per vivere una vita sana.

Doppio incontro prezioso a scuola per gli studenti e per le studentesse del Liceo Scientifico Scorza, impegnati prima con l'ex ministra Lamorgese sui temi della sicurezza, poi con gli esperti dell'Università della Calabria nell'ambito della genetica e della criminologia. L'IC Celico-Rovito-Spezzano ha promosso un incontro con i carabinieri.

La scuola dell'Infanzia dell'IC Rende Quattromiglia, invece, si è dedicata a una Festività molto cara ad alunne e alunni: il Carnevale.

Grande spazio alla kermesse Next Generation AI che si è svolta a Milano e ha coinvolto numerose rappresentanze delle scuole calabresi. Il futuro si progetta oggi. E lo progettano soprattutto i giovani. La scuola, tuttavia, è anche sinonimo di emozione, come affermano gli studenti e le studentesse del Liceo Classico da Fiore attraverso una riflessione sull'importanza dell'Indirizzo Coreutico. E di emozioni ne arrivano quando si sfogliano le pagine di un libro come ha spiegato la docente di Letterature italiana contemporanea Monica Lanzillotta all'IC di Montalto Taverna Scalo

Edizione di Reggio

Una pellicola per scuotere le coscienze dei giovani sul fenomeno del bullismo: l'Ic Radice Alighieri ha promosso un momento di approfondimento. In versi e musica il messaggio contro la prepotenza che arriva dall'istituto comprensivo Michele Macrì. Il percorso che ha coinvolto le classi ha portato alla stesura del testo di una canzone rivolta proprio ai bulli in cui si riconosce come spesso la prepotenza sia frutto della sofferenza.

All'Ic di Delianuova arriva la mostra sul giovane Carlo Acutis beatificato dalla Chiesa. I pannelli che raccontano la sua vita diventata testimonianza di fede per tanti giovani hanno avvicinato molti giovani al messaggio cristiano.

Un approfondimento sul tema del patriottismo è stato sviluppato dall'Ic Cassiodoro Don Bosco. Piccoli accorgimenti per evitare lo spreco alimentare: il vademecum è scritto dall'Ic Giovanni XXIII. Uno spettacolo in lingua inglese al teatro Cilea per conoscere meglio la lingua. Un'esperienza coinvolgente per le classi dell'Istituto comprensivo di Rizziconi, mentre l'istituto Chitti di Cittanova festeggia per l'accreditamento Erasmus+. Un riconoscimento che apre nuove opportunità in chiave europea alla comunità scolastica.

L'istituto comprensivo di Polistena scopre il senso di appartenenza visitando la casa-museo dell'artista che ha reso celebre la loro citta: Francesco Jerace.

L'Università Mediterranea accresce l'offerta formativa con l’attivazione del master di II livello “ONE HEALTH - Analista esperto nella valorizzazione di modelli sostenibili di salvaguardia, sviluppo e twin transition, dell’area vasta dello Stretto di Messina”. Percorso formativo promosso in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed in convenzione con la Regione Calabria, Settore Alta Formazione, Università e Ricerca Scientifica.