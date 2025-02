Scuola, Iunti e Pierro tornano ai vertici degli Uffici regionali di Calabria e Sicilia

Giuseppe Pierro e Antonella Iunti tornano ai vertici degli Uffici Scolastici Regionali della Sicilia e della Calabria, anche se “ad interim”, fino a quando non si concluderà la procedura di riordino degli UU.SS.RR. già avviata dal MIM. A settembre 2024, Iunti e Pierro avevano lasciato la guida degli Uffici regionali, rispettivamente assunti nel settembre 2021 e settembre 2022, ed erano entrambi passati ad altro incarico di direzione generale alla sede centrale del Ministero dell’Istruzione e del Merito: Antonella Iunti alla Direzione delle risorse umane e finanziarie e Giuseppe Pierro alla Direzione per la comunicazione e le relazioni istituzionali. Subito dopo la loro nomina, il Ministero aveva avviato una procedura di “interpello” per coprire i posti vacanti delle Direzioni generali di Sicilia e Calabria, con due decreti "gemelli" di ricerca dei nuovi vertici. Successivamente, in attesa di definire la procedura di riordino degli Uffici Scolastici Regionali per effetto delle modifiche apportate al regolamento, il MIM ha revocato l’interpello e in via eccezionale ha emesso un avviso di conferimento semestrale di reggenza dei medesimi Uffici riservato ai direttori generali del Ministero.

Entrambi quindi ritornano alla guida degli uffici che hanno diretto con passione e competenza, in territori particolarmente delicati e bisognosi di una efficace organizzazione del sistema dell'Istruzione scolastica. Per ricostruire il percorso, bisogna riavvolgere il nastro sull’iter di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ridisegna architettura e competenze della struttura organizzativa ministeriale a livello centrale e periferico.

La riorganizzazione del MIM è stata sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n° 208 del 27 ottobre 2023, ma successivamente, con DPCM n. 185 del 30 ottobre 2024, entrato in vigore il successivo 20 dicembre, venivano apportate significative modifiche al regolamento. Le modifiche introdotte introducono nuove competenze, ruoli e responsabilità agli Uffici del MIM. Nello specifico viene sostituito l’art. 8 del regolamento 2023 che definisce la dotazione organica e le competenze degli Uffici Scolastici Regionali, in attuazione dell’articolo 14 quater della Legge 106 del 2024. In particolare, diventano uffici a livello di direzione generale gli Uffici Scolastici Regionali di Basilicata, Umbria e Molise.