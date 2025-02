Su Noi Magazine l'IA a scuola tra studio e sfide, il benessere digitale e il successo di Brunori Sas: i temi della nuova edizione

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione. All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web del quotidiano.

In evidenza sulle edizioni del 27 febbraio

In prima pagina l'approfondimento sull'intelligenza artificiale a scuola: nei pezzi di Fausto Cicciò l'analisi delle modalità di sperimentazione volute dal Ministero con l'accento sull'importanza del "fattore umano" e un focus su tutte le app che possono essere utilizzate per facilitare lo studio dei giovani. La nuova puntata della rubrica Noi e la Privacy espone invece le novità in tema di account per teenager offerte da Instagram per conciliare libertà e sicurezza.

Edizione di Messina-Sicilia

L'evento IA Next Generation tenutosi a Roma su iniziativa del Ministero dell'Istruzione ha messo a confronto studentesse e studenti di numerose scuole italiane fra cui 22 siciliane: ne parla Giovanna Bergantin nella prima delle due pagine che, in naturale prosecuzione rispetto all'argomento dell'apertura, analizzano il tema del benessere digitale sotto diversi punti di vista. Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino riflette sullo "S-connessi Day" la giornata che inneggia alla disconnessione e al ripensamento degli spazi di libertà in una dimensione che ormai non riesce più a separare l'ambiente digitale da quello reale. E sullo stesso tema i lavori dell'Ic Mazzini e degli Ic Lipari e Secondo di Milazzo plesso Garibaldi, che richiamano il piacere della lettura quale "antidoto" al troppo tempo speso tra dispositivi e social.

Ampio spazio anche al Safer Internet Day, cui hanno partecipato l'Ic Gravitelli Paino e il Collegio S. Ignazio, e al progetto del Lions Club intitolato iconicamente "Volevano cucine le mie ferite con dei punti di vista", cui ha preso parte il Liceo Archimede per parlare della ricerca di una vita che sia maggiormente "reale".

E sugli aspetti peggiori del web, come il cyberbullismo, torna l'Ic Tremestieri mentre i carabinieri del comando provinciale di Messina proseguono il loro tour della legalità, proprio per promuovere tra i giovani i temi del rispetto delle regole e delle altre persone: gli incontri si sono tenuti negli istituti di Mojo Alcantara, Limina e Letojanni. La luminosa figura del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tratteggiata umanamente e politicamente dall'Ic Secondo di Milazzo Plesso Rizzo.

Torna il Tg Giovani di RTP: in studio studentesse e studenti del Liceo la Farina che raccontano da protagonisti l'attualità del territorio, mentre il Liceo Bisazza si tuffa tra cronaca e misteri con il "caso" dei droni avvistati recentemente negli Usa

Il Liceo Maurolico rilegge la sostenibilità sin dai classici, mentre l'ITT LSSA Copernico ha approfondito in un incontro la gestione della patologia legata all'asma allergica. L'IIS Antonello di Messina racconta la suggestiva storia del sito messinese in cui si ritiene possa trovarsi la tomba dell'artista di cui l'istituto porta il nome, mentre l'Ic Drago racconta con orgoglio la visita del vescovo ausiliare Don Cesare Di Pietro.

L'Ic Cannizzaro Galatti con i lavori della scuola Primaria ci fa riflettere sulla bellezza del dono e dei piccoli gesti quotidiani, mentre l'Ic Castell'Umberto con la Primaria di Sinagra centro propone una divertente attività legata agli agumi. I calzini spaiati al centro degli allegri disegni dell'Ic Manzoni Dina e Clarenza ispirati a Pippi Calzelunghe, "pioniera" della diversità.

Musica e letteratura ispirano gli Istituti Mazzini, Paradiso e D'Arrigo di Venetico che hanno assistito alla Bohème, mentre l'Ic Balotta ricorda le emozioni vissute seguendo le serate del festival di Sanremo. L'Ic Pascoli Crispi rilegge le novelle del Decameron di Boccaccio mentre l'Ic La Pira Gentiluomo ha trascorso una giornata green piantando gli alberi donati dalla Regione. L'Ic Castell'Umberto Primaria Raccuja ricorda invece la Giornata della Memoria.

Esperienze in trasferta per il Liceo Galilei, che ha partecipato al torneo di scacchi, e per l'IIS Jaci che ha preso parte alla fiera specializzata del settore ottico a Milano.

Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe riflette sull'ansia contemporanea che induce a infittire le agende d'impegni facendo svanire pause e "ozio creativo", mentre Unime Gds Lab ricorda gli importanti appuntamenti della campagna Test'AMOci, che l'Università e il Policlinico propongono in tema di malattie sessualmente trasmissibili, per la prevenzione e il counseling.

Edizione di Catanzaro Crotone Lamezia Vibo

Il mese di febbraio si chiude con il focus di tre scuole sul Festival di Sanremo e sul personaggio del momento: il cantante cosentino Brunori Sas arrivato terzo con “L’albero delle noci”. Il Liceo classico D. Borrelli di Santa Severina si sofferma sul successo ottenuto dal cantautore di San Fili, ma anche su quello dell’orafo crotonese Michele Affidato, ormai una presenza costante nella kermesse canora con le sue meravigliose creazioni. Anche l’Istituto Don Bosco di Soverato e il Polo Tecnico Professionale Rambaldi di Lamezia Terme si soffermano su Brunori Sas e sul significato più profondo della sua canzone. Spazio poi anche alla realtà delle Consulte studentesche, organismo che sempre più tende a promuovere una scuola giovane, innovativa ed inclusiva. Focus del Liceo classico D. Borrelli sui diritti umani; sul passo in avanti compiuto dalla Thailandia con la legge che ha istituito i matrimoni omosessuali e i passi indietro compiuti dall’Iraq che cerca di abbassare l’età del matrimonio legale addirittura a nove anni. E ancora, l’Ic Primo Circolo Garibaldi Buccarelli si sofferma sul Carnevale e sulle maschere rievocando il significato pirandelliano del termine. Restando nel Vibonese: ecco il Liceo scientifico G. Berto che ha promosso un’importante iniziativa nell’ambito della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza e nell’occasione ha presentato il giornale dedicato al tema. L’Ic di Sant’Onofrio si è invece soffermato sul significato più profondo dell’amore in occasione della festa di San Valentino. Interessanti le attività internazionali dell’I.T.T. G. Malafarina di Soverato protagonista di due iniziative in Spagna nell’ambito del programma Erasmus+, mentre l’Ic di Badolato ha raccontato del proficuo incontro avuto in classe con l’Arma dei carabinieri su svariati temi: dalla legalità, al bullismo e cyberbullismo, all’importanza del senso civico nei comportamenti quotidiani.

Edizione di Cosenza

Spazio alla poesia e al ricordo grazie alla rassegna sulla Shoah che ha visto tra i protagonisti studenti e studentesse dell'IC di Cerisano (plesso di Marano Marchesato). Cultura e opportunità da offrire ai giovani, invece, sono gli argomenti centrali del focus presentato dal Liceo Classico da Fiore. Profonda la riflessione di una studentessa dell'ITI di Acri dopo aver assistito alla proiezione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Scuola e impresa viaggiano di pari passo nell'iniziativa promossa da Confindustria Cosenza e che ha coinvolto numerosi istituti della provincia (ma non solo). A viaggiare a braccetto, però, sono anche didattica e scienza, come testimonia la partecipazione del Liceo Scientifico di Cariati al progetto Noctis sull'astronomia. L'arte in ogni sua forma si prende la scena agli occhi di studentesse e studenti del Liceo Scientifico Scorza che hanno gremito il teatro in occasione di due rappresentazioni molto interessanti: "I Menecmi di Plauto" e "Mio cognato Mastrovaknic". Sport protagonista in quarta pagina, attraverso il resoconto della Settimana bianca del Liceo Scientifico Pitagora. Da sottolineare l'iniziativa sulla Cittadinanza attiva proposta dall'IC Spezzano-Celico-Rovito. L'IC Rende Quattromiglia, invece, rendese ha reso omaggio al maestro Stefano Amato, fresco di partecipazione al Festival di Sanremo al fianco dell'artista cosentino Brunori Sas. Non manca un contributo sull'importanza della lettura, messa in evidenza dall'IC di Cerisano che ha partecipato con entusiasmo al progetto #ioleggoperché .

Edizione di Reggio

Lo studio della geografia per apprendere non solo le caratteristiche delle diverse parti del mondo, ma come guida per leggere le vicende internazionali. L'Istituto comprensivo Radice Alighieri attraverso lo studio di questa materia analizza i tanti conflitti bellici che hanno interrotto un lungo ciclo di pace.

L'Istituto comprensivo Francesco Jerace Capoluogo Brogna ha avviato un progetto sull’uso dei social media da parte dei minori. Alcuni studenti e studentesse hanno approfondito il tema attraverso delle mini inchieste, che hanno messo alla luce non solo episodi realmente accaduti ma anche le normative che li disciplinano. Il tutto è stato articolato con senso critico costruttivo. L'indagine ha ritagliato inoltre il profilo dei baby influencer, un fenomeno tristemente in crescita. L'Istituto comprensivo di Rizziconi ha abbracciato il progetto che promuove la lettura. Una grande festa diffusa e collettiva per celebrare la lettura ad alta voce, si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Rizziconi nell’ambito di “Libriamoci”.

L'Istituto è stato protagonista inoltre di un altro momento emozionante che avvicina alla fede la comunità scolastica: l'arrivo delle reliquie del beato Carlo Acutis. La reliquia è stata accolta da una scuola in festa e dal saluto delle classi che inneggiavano al Beato, che il prossimo 27 aprile, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, sarà proclamato Santo.

Nuove opportunità di formazione e crescita per le classi dell'Istituto comprensivo di Delianuova grazie ai progetti finanziati dal PNRR. Percorsi didattici, competenze stem e multilinguistiche per la scuola avviate con i progetti del PNRR. Sono in corso attività che puntano a sviluppare in maniera del tutto innovativa le competenze STEM, digitali e di innovazione e potenziare le competenze multilinguistiche.

Il laboratorio d'inglese all'Istituto comprensivo Macrì diventa un momento formativo trasversale. Oltre a promuovere una maggiore conoscenza linguistica si da modo di esprimere emozioni (rigorosamente in inglese) e di creare gioco di squadra.

L'Istituto Giovanni XXIII celebra la festa più allegra e colorata dell'anno con una ricerca che ripercorre a ritroso la storia del Carnevale. Dalle origini della festa fino alla nascita della maschera tipica del carnevale calabrese: Giangiurgolo.

L'Università Mediterranea e la Città Metropolitana di Reggio sperimentano insieme nuove pratiche per far fronte ai cambiamenti climatici e all'avanzare della siccità: proseguono le attività del percorso BiodiverCity che punta a tutelare l'ambiente e il paesaggio