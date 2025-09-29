Mattarella: la scuola luogo di amicizia, inclusione e rispetto. Ecco le parole che porteremo con noi

La scuola è ovunque. Ovunque ci siano persone, di ogni età, che vogliono scambiarsi esperienze. Imparare e insegnare, reciprocamente, mai a senso unico. Conoscenza e apprendimento, ma anche valori e umanità, con cui costruire relazioni positive, fondate su responsabilità, partecipazione e rispetto reciproco. E' il messaggio dell'edizione 2025 di "Tutti a scuola”, la cerimonia annuale di apertura dell'anno scolastico tenutasi a Napoli con l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, regalandoci come sempre emozioni, parole e riflessioni che conserveremo per tutto l'anno scolastico. La giornata si è articolata in tre significativi momenti (qui i video interventi del presidente tratti dal sito del Quirinale https://www.quirinale.it/elementi/140689 ): il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha iniziato la visita all’Istituto Penale per i minorenni di Nisida, incontrando ragazzi e docenti impegnati nel laboratorio teatrale e musicale e dialogando con Jovanotti, recandosi poi all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausillipon, dove ad attenderlo c'era una emozionata delegazione composta da personale medico e infermieristico, con piccoli pazienti e il comico Lillo. La cerimonia inaugurale si è poi tenuta al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola, con la conduzione di Eleonora Daniele: sul palco dell'evento (andato in diretta su Rai 1 con il 13,1% di share e 1 milione 224 mila telespettatori, e disponible on demand su Rai Play), anche Francesca Michielin, Giuseppe Zeno, Mr. Rain, Maurizio De Giovanni, Massimiliano Gallo, Rocco Hunt, il ct della nazionale femminile di volley Julio Velasco e Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida.

Un dialogo spontaneo, emozionante, tra note, sorrisi e voglia di libertà "dentro le regole": all'istituto penale minorile Lorenzo Cherubini- Jovanotti ha introdotto il video della canzone rap prodotta dai ragazzi di Nisida. "Ho poco da aggiungere - ha affermato il Capo dello Stato - , perché Jovanotti ha illustrato benissimo cos’è la scuola: lo strumento, il veicolo per il futuro. E quello riguarda tutti, dovunque ci si trovi. Per questo, quest’anno l’anno scolastico viene aperto con tre tappe, in tre momenti: qui, dove c’è una scuola frequentata con profitto; in un ospedale dove ci sono bambini ricoverati a lungo, che così possono studiare seguendo le lezioni; e poi in una scuola della città. Il futuro riguarda tutti. E per questo c’è questa triplice tappa quest’anno. E, come ha detto bene Jovanotti, ci si scopre nella scuola; ci si costruisce l’avvenire; ci si trovano i propri talenti e si mettono a prova, si capiscono, si interpretano. Per questo, ragazzi, grazie di questa accoglienza e auguri. Mi è molto piaciuta l’esecuzione. Mentre ascoltavo, ricordavo quanto dicevo poc’anzi a Jovanotti prima di entrare. Il rap - come Jovanotti sa meglio di tutti, perché ne è maestro - è apparso circa cinquant’anni fa. Io avevo già più di trent’anni. Ricordo quindi questo evento. È nato come espressione di protesta, di desiderio di cambiamento. E orienta verso il futuro, anche quello. Per questo l’esecuzione della musica fatta così bene è un percorso verso il futuro, così come la scuola. Complimenti, è fatta molto bene, davvero bella". "Per lei che cos’è la musica?" hanno chiesto i ragazzi. Jovanotti ammette che lo sta ancora scoprendo, ma per il momento "per me la musica è libertà, è lo strumento per viaggiare. Libertà dentro delle regole. Le regole sono importantissime".

"La musica è libertà - ha risposto il presidente Mattarella - perché consente di superare ogni ostacolo, ogni limite della realtà. Consente di andare anche col pensiero, con l’emozione che suscita, dappertutto, al di là dei limiti che la realtà impone. Adesso vado in ospedale dove c’è una scuola per i bambini che sono degenti a lungo. Perché la scuola, ripeto, riguarda tutti. Riguarda loro, riguarda chi è in città, riguarda chi segue un percorso di recupero, di rilancio, come voi, costruendo già qui dentro il proprio futuro. Perché c’è una cosa a cui penso sempre: ciascuna persona, ciascuno di noi, chiunque, è una persona unica al mondo, non ce n’è al mondo un’altra uguale. Nessuno ci assomiglia, né noi assomigliamo a nessun altro, in realtà. Ora, c’è da costruire la vita, come voi state facendo qui, con la scuola, con la musica, con il teatro, che fanno superare qualunque limite e qualunque restrizione, e consentono di prepararsi a un futuro di protagonista nella vita sociale. E questo è l’augurio che vi faccio. State lavorando bene qui. Anche quel pezzo di rap che abbiamo ascoltato poc’anzi e questa fusione straordinaria tra musica e parole è il segno di una capacità creativa di grandissimo pregio. Ragazzi, ognuno di noi ha un programma di vita da sviluppare, ed è un programma che nessun altro può fare, perché nessuno - ripeto - è uguale a ciascuno di noi. Complimenti per quanto fate qua. Auguri per il vostro futuro, davvero di protagonisti nella vita. Auguri ragazzi! E un grazie gigantesco a Jovanotti!"

La visita in ospedale: la scuola come guarigione

"Perché nel mondo esiste la guerra?" La domanda di un piccolo ricoverato è quella che ci facciamo tutti: "Perché purtroppo c’è il male, la cattiveria, la prepotenza. - ha risposto Mattarella - Se c’è, in piccolo, dentro la vita comune, ordinaria, quotidiana, c’è in grande nella vita internazionale. Hai ragione, è una cosa incomprensibile, perché non conviene a nessuno. Perché la guerra distrugge tutto e danneggia tutti. Nessuno, in realtà, vince. Tutti ne sono vittime. Quindi è una cosa totalmente priva di ragionevolezza, di senso. Però purtroppo avviene. Occorre molta buona volontà. E in questo anche la scuola e voi bambini siete importanti per far crescere una convinzione fra tutti che allontani questi modi di pensare e questo pericolo". "La scuola in ospedale è parte integrante del processo di guarigione. La visita odierna rappresenta un segnale forte di vicinanza ai nostri bambini e alle loro famiglie, nonché un prezioso riconoscimento del lavoro svolto e un incoraggiamento a proseguire nella nostra missione: assicurare a ogni bambino cure appropriate e il diritto di continuare a studiare e di sognare il proprio futuro», ha affermato il direttore generale dell’Aorn Santobono Pausillipon, Rodolfo Conenna. Nella struttura sono stati seguiti, con un corpo docente composto da 13 insegnati, 103 bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Giunto al Pausillipon, Mattarella è stato accompagnato allo Scugnizzo Club, sala ludica in cui si svolgono diverse attività per i bambini. Ad accoglierlo una gruppo di piccoli pazienti tra cui Ciro, che ha ringraziato il presidente perché "con il suo lavoro si prende cura di tutti gli italiani". In sala anche Asia, la giovane di Sala Consilina che fu vittima di cyberbullismo a causa di un tumore e alla quale Mattarella dedicò il primo post Instagram della storia del Quirinale. La ragazza ha personalmente ringraziato il presidente per l’incoraggiamento. I bambini hanno omaggiato il presidente Mattarella e il ministro Valditara con una maglietta personalizzata dello Scugnizzo Club.

La cerimonia all'istituto Rossini-Boccioni-Labriola

Alla cerimonia tenutasi poi al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola hanno preso parte le delegazioni di numerosi istituti scolastici da tutt'Italia. Con il capo dello Stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Ad accoglierli il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Una giornata scandita dagli interventi del presidente e dalle sue parole salde, nette:"«La diversità delle opinioni è una ricchezza da difendere. Una libertà conquistata a caro prezzo dal nostro Paese", ha affermato in un inno alla pace e al rispetto, contro ogni violenza o guerra, mentre fuori scorreva pacifica la manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza.

Un inno alla scuola e un grazie a chi la anima, docenti, dirigenti, giovani, con il monito contro chi nega il diritto all'istruzione e il richiamo all’art. 34 della Costituzione: la scuola è aperta a tutti. "È l’idea stessa di democrazia a illuminare questo principio. È l’affermazione di un diritto. Apertura vuol dire tenacia nello svolgimento del proprio compito, successo nell’opera di integrare in modo efficace tutti. Tutti! Sconfiggendo ogni abbandono, occorre l’impegno affinché scuola sia davvero ovunque. Ovunque, naturalmente, nel mondo. Dove questo non è consentito, dove la scuola non è frequentabile o viene interrotta per colpa di guerre, o occupazioni militari, si realizza un’ulteriore, inaccettabile, gravissima responsabilità storica per chi muove guerre". Ampio il richiamo di Mattarella all’innovazione tecnologica che "ci consegna opportunità straordinarie, impensabili fino a pochi anni or sono. Ma anche incognite: dobbiamo individuarle, riconoscerle, per evitarne i rischi. Tanti ragazzi – ne è stato un esempio Carlo Acutis – sanno bene che è necessario usarne gli strumenti e non farsene usare". "L’intelligenza artificiale sta alzando ancor di più la soglia di questa sfida. Lo studio, i compiti a casa, le analisi, il pensiero stesso sono messi alla prova. La tentazione della scorciatoia di affidarle la soluzione dei compiti scolastici porta alla povertà culturale". "Come il libro anche internet è un mezzo che nasce dalla creatività dell’uomo, frutto della scienza, della storia. Al servizio dell’intelligenza umana offre straordinarie possibilità". Ribadita l'importanza di conoscere e studiare non per accumulare nozioni, ma per capire il mondo: "Occorre adoperarsi affinché ogni ragazzo, ogni ragazza, possano costruirsi una capacità critica, una struttura della conoscenza che consenta loro di scegliere, di avere autonomia, di sentirsi non copia di altri bensì persona, dunque irripetibile, inimitabile. Anche a questo riguardo si riafferma un basilare valore della scuola: costruire una comunità. I giovani hanno bisogno di amicizia". "La scuola, per definizione, è luogo dell’apertura, dell’inclusione, della scoperta. È il luogo ove si valorizzano i talenti di ciascuno, nella diversità con cui si esprimono. È il luogo in cui deve prevalere il rispetto della personalità di ciascuno. In cui deve regnare la consapevolezza che la diversità, la pluralità anche delle opinioni, sono una ricchezza di libertà da difendere. Una libertà conquistata a caro prezzo dal nostro Paese. La scuola deve essere il luogo in cui ogni forma di violenza viene bandita". Ogni forma di violenza e in particolare quella che purtroppo spesso serpeggia tra i giovanissimi, amplificata dalla piazza digitale: "I social - ha ammonito il presidente - sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prova di forza, ma di vigliaccheria".

Valditara: la scuola non può lasciare indietro nessuno

"La scuola non deve lasciare indietro nessuno, deve essere il luogo delle braccia aperte e della gentilezza - ha ribadito il ministro Valditara - Dobbiamo combattere ogni forma di violenza, di bullismo. Dobbiamo pretendere che si abbia rispetto della vita di ogni giovane. La scuola ha un ruolo fondamentale nella costruzione di una società democratica. Senza cultura del rispetto non c’è reale integrazione o vera pace. Ci vuole un’attenzione concreta verso il personale docente e in generale della scuola. Va ripristinata l’autorevolezza degli insegnanti. Gli esami di Stato tornano a chiamarsi esami di maturità devono valutare la crescita complessiva degli studenti e il loro grado di autonomia e di responsabilità, precondizioni per una autentica libertà. Oggi celebriamo con l’avvio di un nuovo anno scolastico, l’inizio di un nuovo viaggio alla scoperta di sé, anche attraverso la relazione con l’altro. Spero che non smarriate mai la fiducia per voi e per il vostro grande valore”. "E' importante, per favorire lo sviluppo integrale della persona e la lotta alla dispersione scolastica, il ruolo dello sport. - ha aggiunto - Ricordo che abbiamo investito 921 milioni di euro per 925 interventi per nuove palestre, oltre a 45 milioni di euro in attrezzature, e oltre due terzi, lo dico con orgoglio, sono fondi nazionali o strutturali. Ma vi sono altre fragilità che una scuola costituzionale deve sapere affrontare - ha sottolineato il ministro - penso a quei giovani che hanno fatto scelte di vita sbagliate e che tuttavia non devono essere abbandonati, ma devono essere messi nelle condizioni per riscattarsi. Penso - continua - anche ai tanti giovani meno fortunati che hanno dovuto affrontare la difficile prova della malattia e della ospedalizzazione".

Il ct Velasco: aprire le palestre scolastiche al territorio

"Perchè è così importante che la Nazionale vinca? Solo per lo spirito nazionale? Assolutamente sì, ma l’obiettivo principale è spingere ragazze e ragazzi a fare pallavolo. Ed è quello che sta succedendo. Il problema è che non abbiamo palestre sufficienti - ha affermato il ct Velasco - Molte scuole non concedono le palestre per le attività extra-scolastiche perchè hanno avuto esperienze negative. Faccio quindi un appello a tutti i presidi delle scuole italiane: metteteci alla prova, dateci le palestre e gli allenatori devono essere responsabili, educando i ragazzi a lasciare questi spazi come li hanno trovati".

La Costituzione in Shorts: sette creator parlano ai giovani

Nell’ultima tappa di Tutti a Scuola 2025, presso l’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli, è stato presentato, alla presenza del presidente della Repubblica, "La Costituzione in Shorts", progetto realizzato dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con YouTube, alla sua seconda edizione. Sette content creator hanno spiegato sette articoli della Costituzione. Brevi video, in formato short, della durata massima di 3 minuti, che sono stati poi pubblicati sul canale ufficiale della Presidenza della Repubblica. Il progetto - come spiega il sito del Quirinale - si propone di far comprendere l’attualità della Carta Costituzionale alle giovani generazioni, rendendole consapevoli nell’esercizio dei diritti civili e politici e sensibilizzandole alla partecipazione democratica alla vita del Paese. I creator coinvolti nell’iniziativa sono: Gianluca Gazzoli, Samara Tramontana, Jacopo D’Alesio (Jakidale), Raissa (Raissa Russi) e Momo (Mohamed Ismail Bayed), Maria Bosco di Geopop, Camilla Ferrario di Will Media, Francesco Oggiano.

E' possibile vedere gli shorts nella playlist dedicata sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica

Il discorso integrale del presidente Mattarella

Rivolgo un saluto al Ministro, alle altre autorità, agli studenti e agli insegnanti convenuti, alla città di Napoli, alla scuola Gioacchino Rossini che ci ospita, a chi segue per TV. Ringrazio la RAI, Eleonora Daniele, che ci ha condotto così bene, e tutti coloro che hanno partecipato a questo evento nei suoi tre momenti. Il nuovo anno scolastico è all’avvio. Dopo l’estate cambiano i ritmi della vita quotidiana dei ragazzi, delle loro famiglie, delle città e dei paesi. Potrebbe sembrare un ritorno. Invece si tratta di un nuovo inizio. Lo è certamente per i piccoli che entrano nella scuola dell’infanzia. Lo è per gli emozionati bambini della prima elementare. Lo è per chi comincia i cicli della secondaria. Ai bambini e ai ragazzi delle prime classi va un saluto speciale e un grande incoraggiamento. Il nuovo inizio riguarda tutti e ciascuno. Studenti e insegnanti. Riguarda le famiglie, riguarda l’intera società. Nuove conoscenze, nuove emozioni, nuove realtà attendono chi vive nella scuola. La scuola produce futuro. Contribuisce a formare persone e cittadini consapevoli. Prepara alla vita, alle professioni. A essere parte attiva nella comunità. Il ritmo così veloce delle trasformazioni che attraversiamo richiede sempre più sguardo aperto, disposizione al cambiamento. L’innovazione tecnologica ci consegna opportunità straordinarie, impensabili fino a pochi anni or sono. Ma anche incognite: dobbiamo individuarle, riconoscerle, per evitarne i rischi. I giovani che frequentano le scuole sono nati nell’era del digitale e sanno avvalersene con approccio nuovo. È una grande sfida anche per gli insegnanti.

Tanti ragazzi – ne è stato un esempio Carlo Acutis – sanno bene che è necessario usarne gli strumenti e non farsene usare. Per non diventarne dipendenti. L’uso della tecnologia digitale non può avvenire nel segno dell’incoscienza di suoi potenziali effetti che possono portare all’appiattimento, alla omologazione. Occorre adoperarsi affinché ogni ragazzo, ogni ragazza, possano costruirsi una capacità critica, una struttura della conoscenza che consenta loro di scegliere, di avere autonomia, di sentirsi non copia di altri bensì persona, dunque irripetibile, inimitabile. La persona, ogni persona, non può realizzare sé stessa se condannata alla solitudine in una dimensione soltanto virtuale. Anche a questo riguardo si riafferma un basilare valore della scuola: costruire una comunità. I giovani hanno bisogno di amicizia. Insieme, guardandosi negli occhi, nascono idee, sgorgano sentimenti, si sperimenta la vita. L’assenza di questi elementi fa crescere disagio ed emarginazione. L’intelligenza artificiale sta alzando ancor di più la soglia di questa sfida. Lo studio, i compiti a casa, le analisi, il pensiero stesso sono messi alla prova. La tentazione della scorciatoia di affidarle la soluzione dei compiti scolastici porta alla povertà culturale, addormenta l’intelligenza di ciascuno studente. Da strumento può trasformarsi in potere contro chi lo adopera, su di lui. Non va ignorato, naturalmente, né sottovalutato che, con l’intelligenza artificiale il nostro modo di acquisire nozioni cambia, si accresce di nuove possibilità; che si tratta di una rilevantissima opportunità per l’espansione delle abilità umane. Preziosa. A patto di sfidarla, di misurare, ciascuno, cosa sappia produrre a confronto con la propria intelligenza personale. Non può risolversi in adulterazione o, peggio, in manipolazione della libertà. Come il libro anche internet è un mezzo che nasce dalla creatività dell’uomo, frutto della scienza, della storia. Al servizio dell’intelligenza umana offre straordinarie possibilità. La scuola, per definizione, è luogo dell’apertura, dell’inclusione, della scoperta. È il luogo dell’apprendimento del metodo scientifico e di ricerca che permette di promuovere il progresso. È il luogo ove si valorizzano i talenti di ciascuno, nella diversità con cui si esprimono. È il luogo in cui deve prevalere il rispetto della personalità di ciascuno. In cui deve regnare la consapevolezza che la diversità, la pluralità anche delle opinioni, sono una ricchezza di libertà da difendere. Una libertà conquistata a caro prezzo dal nostro Paese. Le scuole, in ogni parte del mondo, sono segno di speranza, non aree di esercizio di sopraffazione, di violenza. La scuola deve essere il luogo in cui ogni forma di violenza viene bandita. Gli insegnanti fanno molto, talvolta in condizioni difficili, per capire e sottrarre i ragazzi da gorghi pericolosi. Gli insegnanti e i dirigenti scolastici devono esserne consapevoli ma non vanno lasciati soli dalle istituzioni e dalla società. Talvolta la violenza si manifesta in modalità meno evidenti. Meno evidenti almeno agli occhi degli adulti, non a quelli dei ragazzi. È la violenza gratuita della prepotenza, del bullismo, che denigra, emargina, sovente aggredisce. I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prova di forza, ma di vigliaccheria. La nostra Costituzione stabilisce - abbiamo poc’anzi sentito dai magnifici messaggi dei ragazzi per il web - all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”. È l’idea stessa di democrazia a illuminare questo principio. È l’affermazione di un diritto. Apertura vuol dire tenacia nello svolgimento del proprio compito, successo nell’opera di integrare in modo efficace tutti. Tutti! Oggi, con il Ministro, abbiamo visitato classi di scuole in luoghi non convenzionali: sono stati coinvolti in questo evento un istituto di pena per minori e un ospedale. Sconfiggendo ogni abbandono, occorre l’impegno affinché scuola sia davvero ovunque. Ovunque, naturalmente, nel mondo. Dove questo non è consentito, dove la scuola non è frequentabile o viene interrotta per colpa di guerre, o occupazioni militari, si realizza un’ulteriore, inaccettabile, gravissima responsabilità storica per chi muove guerre. In questo impegno di non abbandonare, di coinvolgere tutti affinché la scuola sia ovunque, vi è - da noi come altrove - l’impegno per includere chi è svantaggiato. Di qualsiasi natura sia lo svantaggio di cui il ragazzo possa essere portatore. Agli insegnanti che dispiegano il loro impegno appassionato nella scuola, va il nostro ringraziamento. Grazie – desidero dire - ai dirigenti e a tutto il personale della scuola. Le famiglie sono chiamate a costruire, anno per anno, un rapporto di fiducia con gli insegnanti, nella comune opera educativa. Con fiducia anche nei ragazzi. Hannah Arendt ha scritto che l’amore per i figli sta anche nel coraggio di non strappare loro di mano “l’occasione per intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa di imprevedibile per noi”. In questa stagione di mutamenti profondi di carattere davvero epocale, è necessario pensare che saranno i giovani, diversi dagli adulti, a interpretarli e a governarli. Un grande maestro dell’Università, vittima del terrorismo, Vittorio Bachelet, diceva: “Nel momento in cui l’aratro della storia scava a fondo… è importante gettare seme buono, seme valido”. La scuola è una grande, preziosa seminatrice. Buona scuola a tutti.

Foto e video tratti dal sito ufficiale del Quirinale