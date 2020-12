L'Oroscopo di oggi - 20 dicembre 2020

OROSCOPO: cosa ci aspetta oggi 20 dicembre 2020 secondo lo Zodiaco:

Ariete - Messo a punto un ottimo progetto di lavoro: ora dovete scegliere i collaboratori. Amore intenso.

Toro - Le circostanze metteranno alla prova la vostra abilità professionale. In amore tutto procede bene.

Gemelli - Entusiasmo e ottimismo vi aiutano a puntare in alto. In amore siete sempre più sfuggenti.

Cancro - Con la vostra preparazione arriverete lontano nel lavoro, ma dovete impegnarvi. Bene l'amore.

Leone - Inaspettatamente la fortuna eliminerà gli ostacoli sul vostro cammino. L'amore migliorerà.

Vergine - Nelle iniziative di lavoro volete sentirvi protagonisti: insistete coi superiori. Coraggio in amore.

Bilancia - La situazione finanziaria non è rosea, ma migliorerà. Una serata allegra è quello che ci vuole.

Scorpione - Se non avete le spalle coperte non vi conviene lanciarvi. In amore più coraggio.

Sagittario - Se ci tenete a fare carriera dovete essere più propositivi. Non abbiate paura dei sentimenti.

Capricorno - Non sempre nel lavoro si può ottenere tutto subito. Vi sentite molto amati e lo siete.

Acquario - Avete fatto male i vostri calcoli ma siete in tempo per rimediare. In amore più sicurezza.

Pesci - Un nuovo incarico di lavoro non vi convince del tutto. Non buttate via un amore valido.

