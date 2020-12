L'Oroscopo di oggi - 24 dicembre 2020

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa ti aspetta oggi 24 dicembre 2020? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Nel lavoro in questo periodo siete molto svogliati, ma la fortuna, immeritata, vi aiuterà. Un amore è partito nel modo giusto.

Toro

Incominciate a parlare chiaro con i collaboratori: sarà il modo migliore per iniziare un rapporto costruttivo. Bene il cuore.

Gemelli

Giornata lavorativa difficile, ma costruttiva: sarà coronata da un buon successo personale. In amore s'impone una pausa di riflessione.

Cancro

Non fatevi coinvolgere in conflitti o polemiche sterili: nel lavoro andate dritti per la vostra strada. Sentimenti da rivalutare.

Leone

Riceverete inaspettatamente alcune interessanti proposte di collaborazione: valutate a fondo. Serata all'insegna dell'allegria.

Vergine

Avete le carte in regola per conquistare posizioni sempre più prestigiose nella professione. Non trascurate però i sentimenti.

Bilancia

La professione e le questioni finanziarie hanno un buon andamento: un motivo in più per essere cauti. Un partner troppo esigente vi costringerà a decidere.

Scorpione

Un avvenimento imprevisto porterà un po' di confusione nella vostra attività: vi riprenderete in fretta. In amore siete irresistibili.

Sagittario

I superiori hanno fiducia in voi e nelle vostre possibilità: cercate di non deluderli. In crisi un rapporto affettivo.

Capricorno

Cercate di dimostrare ai superiori la vostra preparazione e soprattutto la vostra affidabilità. In amore rischiate di perdere la testa.

Acquario

Nel lavoro agite con grande fiducia nelle vostre possibilità e i risultati non tarderanno. In bilico i rapporti affettivi.

Pesci

Di progetti di lavoro ne avete fatti tanti, ma solo qualcuno avrà la possibilità di essere realizzato. Cambiate tattica in amore.

