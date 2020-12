L'Oroscopo di oggi - 25 dicembre 2020

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa ti aspetta oggi 24 dicembre 2020? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Nella vostra attività non è proprio il caso di fare il passo più lungo della gamba. È il momento di grandi sentimenti.

Toro

Avete accettato forse con troppa leggerezza un incarico di lavoro delicato: ora non potete fare marcia indietro. Un amore passionale ed effimero

Gemelli

Le circostanze in questo periodo vi aiutano, ma nella professione non dovete rinunciare al buon senso. Migliorano sensibilmente i rapporti interpersonali.

Cancro

Quando mettete a punto nuovi progetti di lavoro dovete essere molto attenti e precisi. In amore frenate la voglia d'avventura.

Leone

Il vostro senso pratico unito alla notevole esperienza vi farà fare una rapida carriera. In amore invece le cose non vanno come vorreste

Vergine

Andate avanti con tutte le vostre iniziative di lavoro anche se non sarà facile chiudere in fretta le varie partite. Armonia in amore.

Bilancia

Date più spazio alle idee e alle iniziative dei collaboratori se volete mantenere un rapporto proficuo. In amore state vivendo alla giornata.

Scorpione

Acquisite una certa sicurezza interiore prima di imbarcarvi in spregiudicate operazioni professionali. Amore a gonfie vele.

Sagittario

Avete molti progetti nel cassetto: valutate quali possono essere realizzati nell'immediato. Equivoci da chiarire in fretta con il partner.

Capricorno

Valide idee nel campo lavorativo: ma dovete scegliere il momento giusto per realizzarle. In amore non avete rivali

Acquario

Le complicazioni nella professione vanno affrontate con grande fermezza e sicurezza di sé. Sentimenti da riscoprire

Pesci

Quello che può pregiudicare i risultati nel lavoro è la fretta di concludere. In amore il vostro comportamento leggero sarà punito.

