L'Oroscopo di oggi - 26 dicembre 2020

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa ti aspetta oggi 26 dicembre 2020? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Non sempre riuscite a far valere le vostre idee con i superiori, ma vale la pena provarci. Siate più concilianti con chi vi ama

Toro

In questo momento nel lavoro non potete ottenere di più, ma non dovete dubitare delle vostre capacità. La diffidenza in amore è deleteria.

Gemelli

Muovendovi con la dovuta prudenza nel campo degli affari otterrete ottimi risultati, anche se non subito. Entusiasmante ritorno di fiamma.

Cancro

Rapida svolta nell'attivita' professionale grazie alle vostre amicizie influenti. Ma dovete essere cauti. Non avete ancora trovato l'anima gemella.

Leone

Nel fare nuovi progetti di lavoro sarete inevitabilmente condizionati dalla situazione. Il partner vi metterà con le spalle al muro.

Vergine

Se volete ottenere il successo nella professione dovrete avere il coraggio di rischiare. In amore avvertite una nota stonata.

Bilancia

Trovate il modo per modificare in senso positivo la vostra attivita'; trovate nuove strade o possibilita'. L'amore non puo' essere la soluzione per la vostra vita.

Scorpione

La fortuna ha cambiato direzione e spingera' in avanti i progetti che vi premono maggiormente. In amore sarete messi con le spalle al muro.

Sagittario

Nella professione non sprecate tutte le vostre energie muovendovi in troppe direzioni. In amore cercate sempre storie effimere.

Capricorno

La vostra intelligenza acuta vi aiuterà a raggiungere il successo qualunque cosa facciate: ma dovete anche impegnarvi. Un amore scintillante.

Acquario

La vostra professionalità si imporrà con prepotenza di fronte ai più agguerriti concorrenti. Giorno fortunato per l'amore

Pesci

La nuova organizzazione del lavoro è un'ottima cosa, ma dovete ancora prendere il ritmo giusto. Chiarite un equivoco con il partner.

LaPresse

© Riproduzione riservata