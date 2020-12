L'Oroscopo di domani - 28 dicembre 2020

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 28 dicembre 2020? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo del giorno:

Ariete

Anche se dovrete tornare al lavoro per qualche giorno, non sarà un problema, grazie alla Luna in sestile che vi dona entusiasmo ed energia. La vostra passione vi porta ad essere presenti e attivi, e a non nascondervi dietro l’operato altrui.

Toro

Un piccolo guadagno extra regalatovi dal trigono del Sole con Urano è ciò che vi serviva, se state pensando a un regalo per voi, ora potete concedervelo. Non siete spendaccioni, ma quando il portafogli è gonfio vi fa anche piacere concedervi qualcosa.

Gemelli

Avete bisogno di affetto e per questo siete disposti ora ad accettare anche un compromesso. In un altro momento magari non l’avreste fatto. Pur se non avete molta voce in capitolo, esprimete comunque senza paura ciò che avete da dire.

Cancro

Vorreste parlare, ma per farlo dovreste anche essere propensi ad ascoltare, altrimenti il vostro rischia di essere semplicemente un monologo. Evitate la superficialità nei consigli, se non conoscete i dettagli della storia del vostro interlocutore.

Leone

Con la Luna in sestile al vostro segno e l’inizio della settimana, accelerate i tempi di consegna e vi guadagnerete anche una piccolo gratifica. Non vedete l’ora che arrivi la fine dell’anno, e forse proprio per questo vi dà ancora di più da fare.

Vergine

Anche se l’umore non sarà proprio stabile, colpa della mutevole Luna in Gemelli, potete comunque approfondire alcune amicizie chattando. Rilassarvi no è affatto facile, se sentite un certo fiato sul collo. Ma almeno ci dovreste provare.

Bilancia

Un film da guardare in famiglia potrebbe essere quello che ci vuole per divagarvi insieme. Avete il vento a favore per merito della Luna in Gemelli. Potete accontentare le persone a cui tenete e potrete divertirvi anche voi. Che altro desiderate?

Scorpione

Scoprire nuove realtà e situazioni potrebbe essere interessante: per adesso vi state accontentando di ciò con cui avete dimestichezza. Ma l’aggiornamento è essenziale. Se non volete rimanere indietro, cominciate a riflettere sull’opportunità di fare un corso online.

Sagittario

Dovrete far fronte con tolleranza a qualche piccolo capriccio portato dall’opposizione lunare con Venere all’interno dell’ambito domestico. Con la vostra sensibilità, non è difficile capire quali sono le emozioni della persona che avete vicino.

Capricorno

Avete dalla vostra una grande abilità organizzativa, grazie al trigono del Sole con Urano. Negli affari state facendo i fuochi d’artificio. Se qualcuno si aspetta la vostra presenza , anche se virtuale, non negategliela per partito preso.

Acquario

Non appena qualcuno vi chiede una mano, siete subito attrezzati per correre in suo soccorso e tirarlo fuori dai guai. Che tempismo perfetto! La Luna in transito in Gemelli vi rende frizzanti e briosi, propositivi e positivi al tempo stesso.

Pesci

Dovete far fronte alle insidiose questioni messe in atto dalla quadratura Luna-Nettuno. Le affrontate a testa alta senza farvi impensierire. A fine giornata potreste essere molto stanchi e avere bisogno di un bel bagno caldo ristoratore.

