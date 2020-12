L'Oroscopo di domani - 29 dicembre 2020

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 29 dicembre 2020? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo del giorno:

Ariete

Le difficoltà nel lavoro le considerate una sfida positiva. Bene le questioni di cuore.

Toro

Non rimandate la svolta che avete deciso di imprimere alla vostra attività. In amore vento in poppa.

Gemelli

La battaglia sarà lunga ma nella professione riuscite sempre ad imporvi. In amore serve coraggio.

Cancro

Rallentate con le iniziative professionali: la situazione è ancora confusa e in evoluzione.

Leone

Con determinazione riuscirete a fare notevoli passi avanti. Un incontro serale vi renderà euforici.

Vergine

Vi conviene tenere a freno la lingua soprattutto quando state per concludere qualche buon affare.

Bilancia

Un'esperienza negativa nel lavoro rafforzerà la vostra ambizione, vi spingerà ad osare ancora.

Scorpione

Per affrontare delle battaglie nella professione bisogna essere convinti che ne valga la pena.

Sagittario

Presto un grande successo ma dovete frenare l'impazienza. La persona amata vi farà sognare

Capricorno

Nel lavoro valutate a fondo i rischi e le prospettive. In amore l'orgoglio vi blocca.

Acquario

Siete alla vigilia di avvenimenti decisivi: attendete con grande fiducia. Più stabilità sentimentale.

Pesci

Forse avete preso delle decisioni professionali troppo frettolose. Non sottovalutate l'amore.

