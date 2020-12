Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 30 dicembre 2020? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo del giorno:

Ariete

Vi sentite in ottima forma e pieni di voglia di agire. Grandi manifestazioni di affetto.

Toro

Nella professione imparate a guardare lontano senza angustiarvi. Serata elettrizzante.

Gemelli

Migliora la situazione lavorativa. In amore avete voglia di fare esperienze nuove.

Cancro

Avete una grande creatività che vi aprirà la strada del successo. L'amore ha i suoi tempi.

Leone

Persone che credono in voi vi affideranno un incarico prestigioso. In amore le cose si complicano.

Vergine

Il lavoro procede in maniera discontinua, ma poi si stabilizzerà. Aprite le porte all'amore.

Bilancia

Negli affari fiuto e logica non vi tradiranno. In amore non siete lungimiranti: rischio delusione.

Scorpione

Datevi da fare nel lavoro con convinzione. Non mettete in crisi una relazione importante.

Sagittario

Troverete una via d'uscita ai guai che avete combinato nel lavoro. Sintonia in amore.

Capricorno

Negli affari non perdetevi in inutili dettagli. In amore non sprecate il vostro tempo.

Acquario

Più fiduciosi nelle vostre risorse personali e professionali: i risultati si vedranno in tutti i campi.

Pesci

Meditate a fondo su certi progetti di lavoro. I progetti personali vanno selezionati.

