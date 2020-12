L'Oroscopo di domani - 1 gennaio 2021

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 1 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo del giorno:

Ariete

Nel lavoro ascoltate anche il parere degli altri. Un amore tormentato vi toglie il sonno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Toro

Nel lavoro la fretta potrebbe compromettere il risultato finale. L'amore vi aspetta a braccia aperte. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Gemelli

Improvvise novità riguardano la vostra attività professionale. Vivacizzate una storia d'amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Seguite il vostro intuito e agite in fretta. Ottimo clima per la crescita di un sentimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Leone

Solo voi siete in grado di capire se vale la pena correre tanti rischi. L'amore va a gonfie vele. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Vergine

Nella vita lavorativa i motivi di stress sono moltissimi e i dubbi non aiutano. Cautela in amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Bilancia

Una giornata tranquilla nel lavoro: vi consentirà di portare avanti l'arretrato. Ostinati in amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Scorpione

Fate la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano: potete farlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Negli affari avete in mano ottime carte. In amore invece s'impone una riflessione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Capricorno

Evitate situazioni conflittuali con i superiori o con i collaboratori. Rapporto affettivo intenso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

Se volete fare un salto di qualità affrontare le difficoltà con lungimiranza. Più sicurezza in amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Pesci

Le possibilità di successo nella vostra attività sono in continuo aumento. In amore non avete rivali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

LEGGI L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

LaPresse

© Riproduzione riservata