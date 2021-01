L'Oroscopo di domani - 2 gennaio 2021

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 2 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo del giorno:

Ariete

Nel lavoro riuscite sempre a parare i colpi della sfortuna. In amore troppo insofferenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Non compromettete l'esito di alcune iniziative di lavoro per impulsività. In amore siate chiari. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Nel lavoro accontentatevi di piccoli passi avanti. Sentimenti da mettere alla prova. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Rallentate con le iniziative professionali: la situazione è confusa. Serata interessante. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Non lasciatevi distrarre da troppe questioni secondarie. Un debole per gli occhi azzurri: siate cauti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Impegnatevi, il momento potrebbe essere decisivo per la carriera. Burrascosi rapporti di coppia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Non rimandate noiosi impegni di lavoro e non abusate del vostro fascino. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La vostra creatività si orienta verso più ampi orizzonti. Vi sentite intrappolati in amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Nel lavoro limitatevi a poche iniziative. In amore non potete pretendere di più. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Periodo piuttosto inconcludente sul fronte lavorativo. L'amore non deve essere tutto per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Grazie alla vostra concretezza negli affari siete vincenti. In amore non mostratevi troppo sicuri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Se mettete un impegno discontinuo non potete lamentarvi degli scarsi risultati. Pazienza in amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

