L'Oroscopo di domani - 3 gennaio 2021

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 3 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera del giorno - Domenica 3 gennaio

Ariete

Grazie a Marte nel vostro cielo che vi regala grinta ed energie in quantità, non rinuncerete neanche a uno dei programmi che avete finora elaborato. Marte nel segno vi darà la determinazione necessaria per spuntarla anche nelle situazione più complesse.

Toro

Con la Luna sorridente a Urano, un imprevisto potrebbe mettervi in condizione di modificare in meglio un progetto di cui vi state occupando da tempo. Dimostrerete di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse.

Gemelli

Per merito di Giove benevolo, gestirete una faccenda professionale complicata: ne uscirete vincitori e con buone opportunità anche per il futuro. Marte dall'Ariete è favorevole. Potrete agire con ingegno e abilità nel mettere in pratica le vostre idee.

Cancro

Se state valutando di cambiare situazioni che ormai vi vanno strette, potrebbe essere il momento per agire. Sarete aiutati da amici e parenti. Non dite sempre quello che pensate, rischiate di ferire involontariamente il vostro interlocutore.

Leone

Gli ultimi eventi vi fanno riflettere sulla correttezza della strada che avete scelto di seguire. Fino ad oggi si è rivelata la migliore. Se vi sentite tesi e nervosi, fate dei massaggi sulla zona del plesso solare e starete subito meglio.

Vergine

Con Nettuno ostile al segno, evitando di prendere decisioni affrettate e di dare risposte troppo precipitose riuscirete a raggiungere ottimi risultati. Se vi verrà fatta una proposta di trasferimento, pensateci bene prima di rifiutare.

Bilancia

Venere dall'amico Sagittario creerà un'atmosfera di intima condivisione nel relazionarvi con la persona amata. Vivrete sentimenti intensi e magici. Al lavoro vi darete da fare con grande lena, sostenendo anche discussioni e critiche non sempre piacevoli.

Scorpione

Con la Luna indulgente, farete tesoro del consiglio spassionato di un amico. Coglierete il nocciolo di una questione legata al vostro futuro. Anche se, con Urano contrario, un cambiamento vi richiederà forza e determinazione, affrontatelo senza indugi.

Sagittario

Se siete alla ricerca di un'occupazione o volete cambiarla, potrebbe finalmente presentarsi la possibilità di un'offerta che aspettavate da molto tempo. Vi troverete a dare più considerazione a chi valorizza la ricchezza interiore anziché la dimensione esteriore.

Capricorno

Non perdete tempo con persone che ignorano ciò che c'è al di là delle loro esigenze, non sanno cosa sia l'ascolto e pensano solo all'apparenza. Riuscirete a non trascurare chi vi ama per il lavoro e gli amici. Darete a ognuno lo spazio che merita.

Acquario

Con Venere, Saturno e Giove benevoli, passione e sentimento si sintonizzeranno facendovi vivere momenti indimenticabili con la vostra dolce metà. Affronterete le difficoltà a viso aperto e, se ne avrete bisogno, potrete contare sull'aiuto di un amico.

Pesci

A causa di Venere avversa dal Sagittario, se chi vi sta accanto dovesse esagerare con le richieste, fategli capire con chiarezza che la vostra pazienza è al limite. In amore vorrete prendere il timone della relazione, ma il partner si risentirà e non vi darà via libera.

