L'Oroscopo di oggi - 4 gennaio 2021

Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera del giorno:

Ariete

Con Marte che vi regala una grinta invidiabile, potrete sottrarre qualche ora ad appuntamenti di lavoro e riunioni on line per dedicarla alla vostra famiglia. Stabilirete in chat una costruttiva amicizia con una persona che avete appena conosciuto.

Toro

I colleghi che vi circondano potrebbero non dimostrarsi all'altezza delle richieste che avanzate, ma tenete conto che state rincorrendo le stesse mete. Con Giove avverso, possibile confusione oppure errori in campo finanziario. Meglio essere misurati.

Gemelli

A causa di Nettuno in quadrato, non mettete in discussione il vostro sesto senso. Se intuite che è meglio riflettere prima di concludere un affare, aspettate. Avrete accanto un amico che vi garantirà comprensione anche in circostanze piuttosto intricate.

Cancro

Con Urano benevolo dal Toro, vi renderete disponibili a situazioni nuove. Aprirete la mente a nuove possibilità che vi saranno di aiuto anche nel lavoro. La tensione che avete con un familiare si smorzerà quando vi deciderete ad approfondire il dialogo.

Leone

Datevi da fare. Vi sarà possibile instaurare un ritmo di vita dinamico e vivace, grazie a un Marte compiacente dal segno dell'Ariete. Con Giove che vi è contrario, fate attenzione alle finanze. Invece di moltiplicare le entrate, potreste ridurle.

Vergine

Visto il cielo di oggi, potrete giocare con abilità le carte che avete in mano. I vostri sogni d'amore sono realizzabili, quindi osate, datevi da fare! Riuscirete a rendervi la vita molto più vivibile, privilegiando, tra gli impegni, quelli più importanti.

Bilancia

Non prendete alla lettera le parole di un conoscente che non ha chiare le vostre intenzioni, piuttosto considerate i fatti e i comportamenti. Attenzione a Marte opposto, perché vorrà gettare benzina sul fuoco del malumore, provocando liti e battibecchi.

Scorpione

Per colpa di Saturno maldisposto, siete stanchi e spesso sentite il bisogno di andare a letto presto la sera? Concedetevi qualche ora in più di riposo. Non date retta alle voci di corridoio, rischiereste solo di seminare tensioni inutili e infondate.

Sagittario

La Luna ostile a Venere vi renderà facilmente irritabili con il partner. Perderete la pazienza per delle inezie, rischiando di far innervosire chi vi vive accanto. Anche in chat, meglio avere contatti con persone con cui avete affinità elettive. Occhio agli abbagli!

Capricorno

Disponete il cuore e i sensi all'amore, molte stelle vi sono propizie! Potrete scacciare il malumore e procederete giocando le vostre carte con maestria. Nuovi amici in chat e nuovi equilibri, grazie anche alla decisione di lasciar andare ciò che ormai è passato.

Acquario

Con i favori di Venere, Giove e Saturno, la vostra naturale simpatia sarà esaltata da una socievolezza prorompente. Sarete davvero speciali. Nei sentimenti avrete voglia di fare sul serio, di gettare le basi per un futuro stabile e duraturo.

Pesci

Non coinvolgete gli amici nei vostri affari di cuore, perché non avrebbero la capacità di valutare oggettivamente la situazione. Decidete di testa vostra. Puntando su empatia, attenzione e pazienza, riuscirete a non ferire la sensibilità di coloro a cui tenete.

