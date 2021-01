Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera del giorno:

Ariete

Con la Luna in Bilancia ostile al segno, non sarà facile trovare un terreno d’intesa con il partner. Davvero complicato armonizzare pareri contrastanti. La strada è in salita, lo sapete bene, ma l’energico Marte vi farà sostenere anche le sfide più ardue. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Se volete far colpo su qualcuno che ha saputo conquistare la vostra attenzione, approfittate dell’Epifania per un regalo pensato ad hoc! Occhio ai risvolti legali di ogni scelta lavorativa e d’affari. Mettete sempre prima nero su bianco. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Saturno sorridente vi sprona ad assumervi a cuor leggero alcune responsabilità che vi competono, finora lasciate indietro. Sarete poi soddisfatti. Se siete single, avrete il coraggio d’intraprendere nuove storie, probabilmente a distanza, con persone di altri Paesi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Contatti anche on line con amici speciali vi faranno nascere interessi e hobby nuovi e originali. Non siete mai stati così aperti alle novità Un bel Nettuno vi invoglierà a donare, anche soltanto per il semplice piacere di farlo, un sorriso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Siate ben accorti nelle finanze. Con Giove e Saturno in opposizione, potrebbe presentarsi una spesa imprevista o ritardare un’entrata di denaro. L’atteggiamento un po’ troppo disinvolto di chi amate potrebbe scatenare in voi una certa gelosia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Bisogno di fare sport? Correre mantiene giovani e in forma ed ha anche un ottimo effetto sull’umore. Fatelo all’aperto nelle ore meno fredde. Con la tattica dei piccoli passi raggiungerete la meta modificando in meglio, strada facendo, alcune situazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Il Sole in Capricorno che bisticcia con la Luna non riuscirà a frenare la vostra efficienza e creatività nel lavoro. Sarete egualmente apprezzati. Raggiungerete nella coppia una tale intesa che vi troverete ad agire in sintonia senza neanche consultarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Nell’ambito professionale vi sentirete un po’ confusi dalle novità. Fate mente locale, poi con interventi mirati migliorate l’organizzazione. Dialogherete con il partner in modo profondo. Affrontate le problematiche avvalendovi di intesa e complicità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Grazie a Venere nel segno, sarà la dolce metà a condurre il gioco delle schermaglie amorose. Non dovrete fare altro che adeguarvi con compiacimento. Con i suoi favori vivrete all’insegna dell’amore, rinsaldando o rivoluzionando i legami già esistenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

A causa del Sole quadrato alla Luna in Bilancia, con un familiare rischiate di essere troppo cavillosi. Ma pensate a quante volte avete sbagliato anche voi. Davanti a un imprevisto rispondete con un sorriso e tutto, come per magia, prenderà il verso giusto! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Vi renderete conto con gioia di avere accanto persone in sintonia con voi e che sono anche disposte ad appoggiare qualsiasi vostra decisione. Ottime opportunità per l’attività, con possibili cambiamenti positivi e radicali. Siate pronti a coglierli al volo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Per merito di Urano benevolo, avrete delle belle sorprese dai rapporti d’amicizia che finora si svolgevano sul filo della ripetitività e della monotonia. Dopo una discussione chiarificatrice con un collega, comprenderete di avere a fianco persone valide. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

