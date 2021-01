Oroscopo di oggi 9 gennaio per l'Ariete

Oroscopo di oggi per l'Ariete. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sull'Ariete.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Per colpa di Venere avversa, non siate irremovibili con la vostra dolce metà, a tutti capita di sbagliare. Siate più malleabili, non tirate troppo la corda. Coltivate conoscenze che vedrete nascere con persone straniere, ne sarete molto arricchiti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

© Riproduzione riservata