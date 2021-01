Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 11 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

In famiglia risolverete velocemente tutti gli eventuali contrasti che potrebbero insorgere. E in poco tempo riuscirete a ristabilire una perfetta armonia. Cercate anche di recuperare il dialogo con la persona amata, che da tempo sta languendo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con la Luna in trigono a Marte, vi sentirete agili e scattanti, anche se l’età non è più verde. Ricordate comunque che lo sport è una buona terapia naturale. Una decisione presa all’improvviso si rivelerà indovinata, contro ogni vostra previsione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Grazie alla protezione di Giove e Saturno dall’Acquario, i vostri progetti non incontreranno ostacoli, meglio però non abbassare troppo la guardia. Risolverete una situazione che con il passare del tempo invece di semplificarsi si stava ingarbugliando sempre più. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Per colpa della Luna pomeridiana ostile, non badate alle parole pronunciate da un amico: prendete invece in considerazione i fatti e la sua condotta quotidiana. Siate generosi. Date una mano a un familiare in difficoltà: non avrete ragione di rammaricarvene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con Mercurio, Giove e Saturno contro, non siate dispersivi: prima di cominciare un nuovo lavoro, portate a termine quello cominciato e lasciato in sospeso. Le stelle raccomandano prudenza nelle spese. Esaudire un desiderio potrebbero costarvi più del previsto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Mente aperta e pronta a cogliere ogni dettaglio con precisione e puntualità. Meglio non fidarsi delle apparenze, perché spesso ingannano. Se volete conquistare il cuore di una persona speciale, siate più gentili e premurosi del solito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con Giove ammiccante dall’Acquario, sentirete il desiderio di perfezionare le strategie per avanzare nei tanto desiderati traguardi professionali. Con Plutone ostile, state attenti a non lasciarvi lusingare da affari troppo favorevoli. Valutateli a fondo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La Luna in Capricorno nel pomeriggio vorrebbe infondervi una sensazione di contentezza, ma con Marte avverso, occhio ai passi falsi dovuti alla fretta. Saturno vi è sfavorevole: si prevedono possibili conflitti generazionali, soprattutto con figli adolescenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

In mattinata, con la Luna ancora nel segno e Giove sorridente: le vostre scelte saranno così indovinate che darete del filo da torcere alla concorrenza. Non disperderete energie in programmi e desideri che sapete fin da ora essere impossibili da realizzare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Un pomeriggio allietato da una Luna nel vostro cielo, complice di Marte e Venere. Vivrete piacevoli momenti di svago e vi circonderete di persone interessanti. È giunta l’ora dello sprint finale per raggiungere degli obiettivi per i quali avete tanto lottato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con Mercurio in congiunzione a Giove nel segno, oggi saprete imprimere ai progetti la direzione giusta per concretizzarli nel migliore dei modi possibile. Mercurio è propizio a Giove: se siete single, le vostre doti di comunicativa vi aiuteranno in una conquista. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Vi accorgerete che invece di tante parole e tante strategie, a volte un pizzico di senso pratico può rendere la vita più facile e gioiosa. Con Nettuno che transita nel segno, sarebbe bene seguire una dieta leggera ed equilibrata. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

