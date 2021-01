Oroscopo di oggi 10 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con la Luna in Sagittario alleata, oggi andare d’accordo con gli altri sarà più facile. Considererete il lato migliore delle cose e risolverete ciò che non va. Giove e Saturno vi sono amici: se la posta in gioco si farà alta, vincerete la scommessa grazie alla risolutezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Vi sentirete, visto Urano congiunto, finalmente liberi di manifestare i vostri desideri più segreti e di dare un’impronta nuova e significativa alla vostra vita. In amore non giocatevi in fretta l’asso nella manica. Cogliete il momento giusto per far capitolare chi vi piace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

A causa della Luna nel Sagittario irritante di oggi, trascorrerete una domenica un po’ agitata, sarete assillati da problemi di poco conto che però sommati tra loro... Giove e Saturno vi sponsorizzano e vi offrono l’opportunità di riscuotere successi a ripetizione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Marte, transitando nel segno del Toro, vi dà la giusta grinta per procedere in quelle circostanze che per migliorare hanno necessità di un bello scossone. Fate sport, coltivate una sana attività in contatto con la natura invernale. Il metabolismo ne guadagnerà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con Urano contrastante, meglio esprimere se stessi, esternare le proprie opinioni, emozioni, sentimenti per evitare poi fastidiose somatizzazioni. Giove è in dissonante opposizione: potreste trovarvi a spendere più del previsto. Siate prudenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva: dimostrerete con i fatti l’infinita riserva di energie che possedete nell’affrontare le avversità. Se siete single, il provvidenziale intervento di un amico vi farà avvicinare chi avete adocchiato da tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Siate pronti a correggere il tiro, se vi renderete conto che gli ostacoli alla realizzazione di una relazione di cuore sono più di quelli preventivati. Venere ostile potrebbe tentare la vostra gola e farvi diventare, a tavola, un po’ troppo autoindulgenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Usate le vostre energie in modo costruttivo, invece di avere reazioni esagerate per un nonnulla. Un certo autocontrollo è segno di saggezza. In merito ad un affare valutate i pro e i contro, e successivamente puntate su ciò che realisticamente potete ottenere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

La Luna quadrata a Nettuno vi spingerà ad essere un po’ egocentrici, ma il partner e gli altri familiari saranno subito pronti a perdonarvi. Riuscirete saggiamente a pazientare nelle situazioni che hanno ancora bisogno di essere valutate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Mercurio si congiunge a Saturno. Con pazienza certosina non distoglierete l’attenzione dalle cose che vi interessano e che volete coltivare. Una email, un messaggino o una telefonata vi porteranno una buona notizia che vi rimetterà in carreggiata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Per merito di Giove che transita nel vostro cielo, sarete energici e creativi, mentre Saturno vi regalerà efficienza e precisione per assicurarvi stabilità. Marte contrario vi spinge a ritmi di vita sostenuti e anche a non rimandare oltre certe decisioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Con la Luna quadrata a Nettuno nel segno, oggi sarà meglio lasciar perdere i lavori di precisione. Sarete particolarmente distratti e deconcentrati. Farete conoscenze utili per risolvere controversie in sospeso o avviare iniziative utili per il futuro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata