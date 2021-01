Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 12 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Riuscirete a sopperire con l'ausilio della fervida fantasia a qualche piccola mancanza a livello teorico, senza incappare in problemi di sorta. Venere è avversa: in coppia tenderete a scaricare sul partner le difficoltà quotidiane. Non esagerate.

Toro

Urano nel segno ammicca sorridente alla Luna e fa lo scontroso con Mercurio: la giornata avrà degli alti e bassi. In ogni caso supererete tutto egregiamente. Giove contrario nell'Acquario pretende da voi misura e self-control, anche nell'alimentazione.

Gemelli

Con le stelle favorevoli del vostro cielo, avrete la capacità e la disponibilità economica necessaria per elaborare un progetto piuttosto costoso. Avrete la possibilità di verificare la validità dei vostri programmi professionali e di concretizzarli senza troppa fatica.

Cancro

A causa della Luna contraria nel segno del Capricorno, proverete ad affrontare, ma senza successo, incombenze vecchie e noiose e ne sentirete tutto il peso. Con questa Luna vi capiterà di accumulare stanchezza. Recuperate, se possibile, con un pisolino pomeridiano.

Leone

Se avete l'impressione che la situazione lavorativa ristagni, datevi da fare, ma evitate accuratamente mosse imprudenti e scelte azzardate. Nelle questioni economiche, tenete alta la guardia. Si prevede qualche spesa obbligata, uscite straordinarie.

Vergine

La complicità di Luna e Venere potrebbe farvi riconquistare il partner con qualche gesto fantasioso, puntando a riaccendere le braci sotto la cenere. Verrete a capo delle contrarietà con una ricca comunicativa, capace di spianare le incomprensioni.

Bilancia

Con la Luna, Venere e Plutone dissonanti, sarebbe meglio stare un po' alla larga da coloro che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Adottando uno stile di vita più dinamico e una dieta più sana, introdurrete una salutare rivoluzione nella vostra vita.

Scorpione

Marte vi ostacola, ma frenando un po' l'impeto riuscirete a escogitare le soluzioni più appropriate per risolvere una questione familiare. Anche Giove vi è contrario: si complica la gestione delle incombenze quotidiane, ma troverete nuove strategie.

Sagittario

Che fatica oggi portare avanti i soliti impegni! Per fortuna, se lo chiederete, potrete avvalervi dell'aiuto di un amico a voi molto caro. Negli affetti che vi circondano troverete gli stimoli a migliorare e a migliorarvi giorno dopo giorno.

Capricorno

La Luna che transita nel segno si allea a Urano e Nettuno per incoraggiarvi e sostenervi in tutti i vostri incontri, progetti, imprese. Approfittatene! Riceverete un brillante invito da una persona che tenete in alta considerazione per il suo prestigio.

Acquario

Mercurio è ostile a Urano: voi stessi faticherete a starvi dietro. Le idee verranno e andranno a una velocità che rende difficile afferrarle. Con Marte contro i ritmi sono frenetici. Ritagliatevi del tempo per un rigenerante tuffo nella natura.

Pesci

Grazie alla Luna in sestile a Nettuno, ottimo feeling e complicità con chi amate. Sognerete insieme, ma getterete anche le basi per un futuro stabile. Resterete meravigliati che la cosa più bella è rendere felici gli altri, pensando di meno a voi stessi.

