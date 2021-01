Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 13 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

In serata, con l’aiuto della Luna in Acquario, farete una cernita tra le proposte interessanti e quelle poco realizzabili che vi sono state fatte. Con Giove che vi è favorevole, via libera ad affari vantaggiosi, alla firma di prestigiosi contratti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

A causa della Luna ostile a Marte, forse non vi sentirete apprezzati per quello che valete. Non crucciatevene, presto la situazione cambierà. Guadagnerete punti allo sguardo di un amico con le vostre analisi ricche di buonsenso e arguzia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La Luna in Acquario vi regalerà un pomeriggio piacevole. Lascerete perdere le incombenze pratiche per dedicare un po’ del vostro tempo a chi vi è caro. Siate semplicemente voi stessi, in ogni occasione, e il resto verrà da sé, senza alcuna forzatura. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

In mattinata la Luna in Capricorno renderà l’umore ballerino. Ci vorrà uno sforzo per orientarvi sul da farsi. Non vi scoraggiate: potete riuscirci. Meglio puntare insieme al partner su cose concrete, concentrandovi su una solida intesa di idee. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Forse in questo periodo tenderete a dare troppa importanza al lavoro a scapito della sfera personale. Stabilite un buon equilibrio fra i due aspetti. Potrebbe affiorare una certa stanchezza e la forma fisica essere al di sotto dei livelli accettabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Grazie a Urano benevolo, rivoluzionerete la routine, tanto che la vostra vita ne risulterà così trasformata in meglio da ricevere il plauso dei familiari. Con Venere propizia, un’amicizia creduta finora di poco spessore si rivelerà invece stabile e significativa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Oggi, con la Luna in Acquario e Giove che stravedono per voi, il vostro charme sarà irresistibile e sarà brillante anche l’acutezza della vostra mente. Non perdete di vista la realizzazione del sogno che vi sta a cuore e senza il quale vi vi sentireste insoddisfatti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Per quanto riguarda l’economia, occhio alle compravendite di immobili e agli investimenti: potrebbero non essere molto proficui. Marte detta ritmi concitati, ma voi quando ne sentite la necessità, riposate e vi sentirete subito meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La serata procederà sui binari della tranquillità e il merito, più che al vostro self-control, sarà dovuto alla magnanimità della Luna in Acquario. Nettuno vi è contro: non fatevi incantare dalle parole di persone delle quali sarebbe meglio non fidarsi più di tanto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

In amore vi sembrerà di vivere in uno stato di grazia. E in effetti, con i favori di Venere nel segno e Marte in Toro, i sentimenti saranno forti e intensi. Una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni finora inesplorate, e voi ne sarete felici. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna nel segno si congiunge a Saturno e bisticcia con Marte: l’umore lascerà un po’ a desiderare. Direte apertamente ciò che non va. Instaurando con un collega un rapporto più brillante e franco, conquisterete la sua più totale fiducia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Plutone amico continua un’azione positiva attivando creatività e sostenendo l’aspetto economico. Sarete abili ad evitare situazioni poco chiare. Con Marte e Urano alleati, potrebbe essere la giornata giusta per una bella e tanto attesa rivincita! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

