Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 14 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Con Giove e Saturno che vi coccolano, vi sforzerete di trovare un equilibrio fra libertà personale e dovere e alla fine ci riuscirete al meglio! Anche se siete single, e in cerca della metà della mela, sarete particolarmente selettivi nelle vostre frequentazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna è ostile a Urano e quest’ultimo è sorridente a Venere: di fronte a un imprevisto, non saltate subito alle conclusioni, sarebbero errate! In amore passerete dal pensiero all’azione, anche se molto probabilmente si tratterà di iniziative un po’ azzardate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Oggi, con la Luna in Acquario, se avete progetti che vedono anche la partecipazione di qualche vostro amico, metteteli subito in cantiere. Sono possibili iniziative interessanti con colleghi che vi apriranno le porte verso nuovi orizzonti da esplorare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

A causa di Mercurio, Giove e Saturno silenti, prima di prendere alcune decisioni, riflettete a fondo: forse dovete approfondire dettagli determinanti. Fatevi promotori, con Nettuno favorevole, di iniziative umanitarie. Siate disponibili con chi ha bisogno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Giove continua la sua orbita contraria e voi farete bene a prestare attenzione a contratti, a spese troppo gravose o a questioni giuridiche. Qualche difficoltà di comunicazione potrebbe essere superata con disponibilità e comprensione reciproca. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Grazie a Marte nel segno del Toro, avrete la possibilità di passare dalla teoria alla pratica, attuando anche le imprese considerate più ardue. Se siete single, una persona che si sta interessando a voi alla fine vi conquisterà con ammalianti inviti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con Giove gioioso, in sintonia con la Luna in Acquario, troverete spunti interessanti e piacevoli anche nelle cose più anonime. Mercurio è sorridente: l’eloquio ricco e forbito che esibirete vi aiuterà a gestire al meglio i contatti sociali.Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Se in famiglia si respira un clima di tensione, forse è il momento di radunare tutti e invitarli a dialogare per chiarire la situazione. Un collega potrebbe tentare di impossessarsi dei vostri meriti, ma avrete modo di accorgervene in tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Non ci sono troppe novità nel campo affettivo, e proprio per questo potete concentrare tutte le vostre energie nel raggiungere altri scopi. Sul lavoro, con Mercurio alleato, lo spirito di osservazione vi darà una mano a far valere le vostre ragioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Per merito di Venere nel segno in trigono a Urano nel Toro, soffia il vento del cambiamento. Approfittatene per realizzare i vostri desideri. Con il Sole congiunto a Plutone, riuscirete a instaurare con i figli un’intesa più profonda e significativa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna nel vostro cielo è congiunta a Giove e Mercurio, ma è quadrata a Urano: in vista possibili colpi di scena a cui risponderete sicuri del fatto vostro. Con Giove nel segno, sarete tentati di fare qualche spesa in più. Fatelo, senza però esagerare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Con Urano nel segno propizio del Toro, accogliete i cambiamenti diventati ormai urgenti e necessari, rimanendo con i piedi ben radicati a terra. Sarete supportati da collaboratori e soci molto capaci e questo vi gioverà per sbloccare situazioni stagnanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata