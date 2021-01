Oroscopo di oggi 13 gennaio per l'Ariete

Oroscopo di oggi per l'Ariete. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sull'Ariete.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Riuscirete a sopperire con l’ausilio della fervida fantasia a qualche piccola mancanza a livello teorico, senza incappare in problemi di sorta. Venere è avversa: in coppia tenderete a scaricare sul partner le difficoltà quotidiane. Non esagerate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

