Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 15 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Dopo una discussione chiarificatrice e risolutiva con un amico, comprenderete di avere al vostro fianco persone rispettabili e degne si stima. Plutone vi regala un piglio battagliero, ma prima di dichiarare guerra a chicchessia, valutate i pro e i contro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Marte nel segno vi rende intraprendenti. Con Saturno contro dall’Acquario, però, sarà difficile portare a termine senza contrattempi gli impegni. Scegliete un’attività all’aria aperta, la vostra vita è troppo sedentaria e la salute ne potrebbe risentire. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La Luna in Acquario vi donerà un venerdì piacevole e costruttivo. Riuscirete a risolvere molteplici incombenze lasciate per troppo tempo in sospeso. Se risponderete alle intemperanze altrui con una certa fermezza, alla fine supererete ogni difficoltà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Se volete libertà d’azione, comunicate le vostre idee e motivazioni a un superiore, poi procedete con coraggio sulla strada scelta. Osate! Risolverete piccoli problemi in un lampo. A voi non costa nulla, ma agli altri farete un grosso favore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Non perderete occasione per mettervi sotto i riflettori, mentre invece con Saturno ostile sarebbe meglio un atteggiamento più misurato e riservato. Mercurio vi è contro: sarete particolarmente disordinati. Faticherete molto a mantenere la concentrazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Non vi resta che arrendervi ai sentimenti che vi suscita una persona entrata in punta di piedi nella vostra vita e ora diventata per voi indispensabile. Allontanate coloro che non possono e non vogliono capirvi. Non sprecate ulteriore tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Alcuni nodi che da molto vi tormentano stanno per sciogliersi. Non fatevi prendere all’ultimo momento dall’impazienza e dalla sbadataggine. Serata in casa trascorsa a riflettere sulla vostra realtà quotidiana e su cosa fare per renderla più soddisfacente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Rifugiatevi nell’abbraccio del vostro partner e riscoprirete la gioia di stare insieme non solo per divertirvi, ma anche nelle cose serie! Prendetevela con calma. D’altra parte, quando Marte è ostile, le energie lasciano molto a desiderare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Invece di avventurarvi in nuove imprese, riprendete in mano alcuni progetti accantonati: potrebbero finalmente darvi la soddisfazione che meritano. In questo momento dovete far capire al partner che avete semplicemente bisogno di essere rassicurati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Possedete la giusta determinazione per ottenere buoni risultati, dunque coraggio: buttatevi nella mischia e battetevi per ciò in cui credete! Con Venere nel segno, riuscirete a esprimere la vostra creatività. Raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La vostra capacità di trattare con gli altri non passerà inosservata a un vostro superiore, che vi offrirà opportunità da non lasciarsi sfuggire. Supererete con calma qualche intoppo nelle abituali attività, facendo leva su pazienza e diplomazia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Se c’è un problema che vi assilla, decidete di affrontarlo una volta per tutte. Parlarne vi aiuterà a riprendere il controllo della situazione. Forse vi chiederà più tempo: siate pronti a una scelta di responsabilità basata su impegno e determinazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata