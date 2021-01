Oroscopo di oggi 14 gennaio per il Capricorno

Oroscopo di oggi per il Capricorno. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sul Capricorno.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Per merito di Venere nel segno in trigono a Urano nel Toro, soffia il vento del cambiamento. Approfittatene per realizzare i vostri desideri. Con il Sole congiunto a Plutone, riuscirete a instaurare con i figli un’intesa più profonda e significativa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

