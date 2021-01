Oroscopo di oggi 14 gennaio per la Bilancia

Oroscopo di oggi per la Bilancia. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sulla Bilancia.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Con Giove gioioso, in sintonia con la Luna in Acquario, troverete spunti interessanti e piacevoli anche nelle cose più anonime. Mercurio è sorridente: l’eloquio ricco e forbito che esibirete vi aiuterà a gestire al meglio i contatti sociali. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata