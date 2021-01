Oroscopo di oggi 14 gennaio per il Sagittario

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sul Sagittario.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Non ci sono troppe novità nel campo affettivo, e proprio per questo potete concentrare tutte le vostre energie nel raggiungere altri scopi. Sul lavoro, con Mercurio alleato, lo spirito di osservazione vi darà una mano a far valere le vostre ragioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

