Oroscopo di oggi 14 gennaio per il Toro

Oroscopo di oggi per il Toro. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sul Toro.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La Luna è ostile a Urano e quest’ultimo è sorridente a Venere: di fronte a un imprevisto, non saltate subito alle conclusioni, sarebbero errate! In amore passerete dal pensiero all’azione, anche se molto probabilmente si tratterà di iniziative un po’ azzardate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

