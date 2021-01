Oroscopo di oggi 14 gennaio per l'Acquario

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sull'Acquario.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

La Luna nel vostro cielo è congiunta a Giove e Mercurio, ma è quadrata a Urano: in vista possibili colpi di scena a cui risponderete sicuri del fatto vostro. Con Giove nel segno, sarete tentati di fare qualche spesa in più. Fatelo, senza però esagerare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata