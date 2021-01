Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 16 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Dopo una discussione chiarificatrice e risolutiva con un amico, comprenderete di avere al vostro fianco persone rispettabili e degne si stima. Plutone vi regala un piglio battagliero, ma prima di dichiarare guerra a chicchessia, valutate i pro e i contro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Ariete

Focalizzatevi sulla vostra relazione, anziché volare di fiore in fiore. Venere ostile potrebbe ingigantire la vostra tendenza ai fuochi di paglia. Fate sì che i vostri familiari si gestiscano la vita come meglio credono. Offrirete, se necessario, un aiuto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con la Luna alleata di Marte e Urano, vi circonderete di persone equilibrate, piacevoli e allontanerete quelle polemiche contro tutto e tutti. Il trend è positivo per la grinta regalatavi da Marte, ma difendetevi dalla dispersività di un Giove avverso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Se cercate un’occupazione, con Giove favorevole è il momenti di agire: spedite curricula, prendete contatti, bussate a qualche porta. In amore giocatevi le vostre carte con intuito e consapevolezza. Sarete certamente vincenti! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Sentirete l’effetto corroborante di Marte che vi sorride dal Toro. Nella professione è il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e collaborazioni. La vita di coppia appare un po’ appannata? Risolvete quello che non va e riaccendete la fiamma. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con un po’ di autodisciplina e di precisa forza di volontà, userete soltanto i mezzi che possedete per raggiungere al più presto l’agognata meta. Non esasperate le situazioni, soprattutto non diventate pessimisti, se alcuni progetti subiranno un arresto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Grazie a Venere e Marte bendisposti, un incontro con una persona che vi intriga sia a livello mentale che fisico vi lascerà senza fiato! Sul lavoro sarete dei collaboratori preziosi, perché capaci di fare e dire la cosa giusta al momento giusto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con Mercurio nell’amico Acquario, la vostra comunicativa si fa più spontanea ed espansiva. E vi aiuterà a chiarire alcuni equivoci. L’amicizia non nasce solo dalla simpatia, ma si basa su un’intesa che si costruisce con impegno e cura. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La Luna in Pesci parteggerà per voi e creerà meravigliose trine nel vostro cielo. Avrete la pazienza di ricucire dei rapporti sfrangiati con dei parenti. Sarete gettonatissimi tra colleghi e superiori. Andrete d’accordo con tutti, e metterete d’accordo tutti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Se siete alla ricerca di un lavoro, sappiate che con Giove propizio, la fortuna presto busserà alla vostra porta. Intanto non restate con le mani in mano. Vi sembrerà che la confusione regni alla grande ovunque, ma con il minimo sforzo risistemerete tutto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Grazie alla Luna in sestile a Venere, la vostra storia d’amore vibrerà di armonia. Liberatevi dalla routine ed esprimete la vostra passione. In coppia farete leva sul buonsenso per affrontare e superare problematiche che potrebbero creare malumore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Avvertirete la spinta a concretizzare quello su cui finora avete solo fantasticato. Coinvolgerete con considerevole entusiasmo anche qualche amico. Trascorrete una serata rilassante con il partner. Sarà complice un’atmosfera creata da una bella musica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Con Nettuno nel vostro cielo, è bene che adottiate una dieta più leggera e più equilibrata, per purificare il vostro organismo. Mettete le carte in tavola, e cercate di capire cosa perdete e a cosa invece state andando incontro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata