Oroscopo di oggi 15 gennaio per il Leone

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sul Leone.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Non perderete occasione per mettervi sotto i riflettori, mentre invece con Saturno ostile sarebbe meglio un atteggiamento più misurato e riservato. Mercurio vi è contro: sarete particolarmente disordinati. Faticherete molto a mantenere la concentrazione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

